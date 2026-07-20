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Pratapgarh: डेढ़ माह की मासूम बेटी से छिना पिता का साया, पिता की मौत से गांव में पसरा मातम

प्रतापगढ़ जिले के जठियाखेड़ी गांव निवासी राधेश्याम मीणा की मध्यप्रदेश में मजदूरी के दौरान सड़क हादसे में मौत हो गई. मकान निर्माण कार्य के बाद लौटते समय नंदावता गांव के पास ट्रैक्टर मशीन पलट गई, जिससे वह उसके नीचे दब गया.
 

Edited bySneha AggarwalReported byHitesh upadhyay
Published: Jul 20, 2026, 07:39 PM|Updated: Jul 20, 2026, 07:39 PM
Pratapgarh: डेढ़ माह की मासूम बेटी से छिना पिता का साया, पिता की मौत से गांव में पसरा मातम
Image Credit: Pratapgarh NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के अरनोद थाना क्षेत्र के जठियाखेड़ी गांव निवासी एक युवक की मध्यप्रदेश में मजदूरी के दौरान हुए दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई.

नंदावता गांव के पास ट्रैक्टर मशीन पलटने से युवक उसके नीचे दब गया. हादसे की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया, जबकि पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई.

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अनियंत्रित होकर पलटी ट्रैक्टर मशीन
जानकारी के अनुसार, जठियाखेड़ी निवासी राधेश्याम पुत्र लालूराम मीणा पिछले दो वर्षों से मध्यप्रदेश में मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण कर रहा था. न्नदावता गांव में मकान निर्माण कार्य के तहत छत भराई का काम पूरा करने के बाद वह ट्रैक्टर मशीन से लौट रहा था. इसी दौरान भावगढ़ थाना क्षेत्र में मध्यप्रदेश-राजस्थान सीमा के निकट ट्रैक्टर मशीन अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे राधेश्याम उसके नीचे दब गया.

हादसे के बाद साथी मजदूर और परिजन उसे तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया. जिला अस्पताल से सूचना मिलने पर भावगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची. मृतक के पिता लालूराम मीणा की रिपोर्ट पर सहायक पुलिस उपनिरीक्षक जितेंद्र सिंह चौहान ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

गांव में पसरा मातम
पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया. राधेश्याम विवाहित था और उसकी डेढ़ माह की मासूम बेटी है. वह मजदूरी कर परिवार की आजीविका चलाता था. उसकी असमय मौत से पत्नी, मासूम बेटी और परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. गांव में घटना के बाद शोक का माहौल है.

हादसे में एक महिला की मौत

इधर, प्रतापगढ़ जिले के सुहागपुरा थाना क्षेत्र के डोली गांव में सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई. महिला सड़क पार कर अपने घर जा रही थी, तभी तेज रफ्तार बाइक ने उसे टक्कर मार दी. गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

जानकारी के अनुसार, मृतका गीता पत्नी कारूलाल मीणा, निवासी डोली, हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई थीं. परिजन उन्हें तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पुलिस की जांच जारी
सुहागपुरा थाना अधिकारी कमलचंद ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया गया. मृतका के पति कारूलाल मीणा की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया. इसके बाद पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया. पुलिस ने बाइक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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