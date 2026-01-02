प्रतापगढ़ में युवती पर ब्लैकमेलिंग और धर्म परिवर्तन का दबाव, जान से मारने की दी धमकी

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में युवती ने एक युवक पर पहचान छिपाकर दोस्ती करने, अश्लील फोटो-वीडियो बनाने, ब्लैकमेलिंग, जबरन वसूली और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप लगाया.
Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ से एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां एक युवती ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए एक युवक पर पहचान छिपाकर दोस्ती करने, अश्लील फोटो-वीडियो बनाने, ब्लैकमेलिंग, जबरन वसूली और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
पीड़िता ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आरोपी ने पहले अपनी पहचान छिपाकर उससे दोस्ती की. इसके बाद भरोसे में लेकर उसके अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए. आरोप है कि बाद में इन्हीं फोटो-वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर आरोपी ने युवती से करीब 50 हजार रुपये से अधिक की जबरन वसूली की. इतना ही नहीं, आरोपी द्वारा जान से मारने और परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकियां भी दी जाती रहीं.
पीड़िता का आरोप है कि आरोपी फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उस पर बार-बार मिलने का दबाव बनाता रहा. इसके साथ ही युवती पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी डाला गया. मामला यहीं नहीं रुका, पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे जबरन निंबाहेड़ा ले गया, जहां से उसे अन्यत्र बेचने की आशंका भी जताई गई.
हालांकि रास्ते में पीड़िता के भाई और परिचितों को घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने मौके पर पहुंचकर युवती को सुरक्षित छुड़ाया. घटना के बाद पीड़िता ने परिजनों को पूरी आपबीती बताई, जिसके बाद परिजनों के साथ थाने पहुंचकर उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई.
पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है. इस संबंध में डीएसपी गजेंद्र सिंह ने बताया कि पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. प्रकरण की जांच एससी-एसटी एक्ट के डीएसपी को सौंप दी गई है, ताकि निष्पक्ष और गहन जांच की जा सकें. पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
