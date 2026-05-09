/Pratapgarh: नोत कार्यक्रम में युवक को चाकू मारकर कर डाली हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तार

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के पारसोला थाना क्षेत्र में नोत कार्यक्रम के दौरान हुए विवाद के बाद युवक की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दो बालकों को डिटेन किया गया है. पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के निर्देशन में थानाधिकारी राकेश कटारा के नेतृत्व में गठित टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया.

पुलिस के अनुसार, 3 मई को पाटला बावड़ी मंडीफला निवासी हरीश कुमार मीणा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वह अपने भाई नाथूलाल के साथ मोटरसाइकिल से गांव में आयोजित नोत कार्यक्रम में गया था.

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कार्यक्रम के दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसमें मृतक नाथूलाल द्वारा एक आरोपी को थप्पड़ मार दिया गया था. इसके बाद दोनों भाई कार्यक्रम से वापस घर लौट रहे थे. इसी दौरान पाटला बावड़ी-तलापूर रोड स्थित एक दुकान के पास आरोपियों ने उन्हें रोक लिया और मारपीट शुरू कर दी. विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने नाथूलाल के सीने में चाकू से वार कर दिया.

गंभीर रूप से घायल नाथूलाल को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मामले में पारसोला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने संभावित ठिकानों पर दबिश दी और लोहागढ़-बुडेल के जंगलों से आरोपियों एवं दो नाबालिगों को डिटेन किया.

पूछताछ और अनुसंधान के बाद पुलिस ने मुकेश उर्फ लालूराम मीणा, मानाराम मीणा एवं वेणीराम मीणा निवासी पाटला बावड़ी केवातफला, थाना पारसोला को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. न्यायालय से पुलिस रिमांड प्राप्त करने के बाद आरोपियों से पूछताछ की गई और बाद में उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया.

वहीं, प्रतापगढ़ जिले के धरियावद तहसील क्षेत्र में आबकारी विभाग ने विशेष निरोधात्मक अभियान के तहत अवैध शराब निर्माण और तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. आबकारी आयुक्त द्वारा संचालित अभियान की पालना में अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन के निर्देशन एवं जिला आबकारी अधिकारी प्रतापगढ़ के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई.

आबकारी निरीक्षक वृत्त छोटीसादड़ी के नेतृत्व में आबकारी थाना प्रतापगढ़ और धरियावद की संयुक्त टीम ने गांव गागरी, दंतलिया, भणावता, जीवा तालाब, मूंगाणा, बोरिया, कुमारी एवं भटवाड़ा में रेड एवं गश्त अभियान चलाया. कार्रवाई के दौरान कुल 03 अभियोग दर्ज किए गए तथा करीब 28 लीटर हथकढ़ शराब जब्त की गई.

वहीं, मौके पर 2150 लीटर वाश और 10 अवैध भट्टियों को नष्ट किया गया। आबकारी विभाग की इस सख्त कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया. विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अवैध मदिरा निर्माण एवं तस्करी के विरुद्ध अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा तथा दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.