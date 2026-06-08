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Pratapgrah: ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत बड़ी कार्रवाई, मादक पदार्थ तस्कर की 60 लाख की अवैध संपत्ति पर फ्रीजिंग नोटिस जारी

Pratapgrah News:  राजस्थान के प्रतापगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध कमाई से अर्जित करीब 60 लाख रुपये की अवैध संपत्ति पर फ्रीजिंग नोटिस जारी किया गया है. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byHitesh upadhyay
Published: Jun 08, 2026, 03:07 PM|Updated: Jun 08, 2026, 03:07 PM
Pratapgrah: ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत बड़ी कार्रवाई, मादक पदार्थ तस्कर की 60 लाख की अवैध संपत्ति पर फ्रीजिंग नोटिस जारी
Image Credit: Pratapgrah News

Pratapgrah News: राजस्थान के प्रतापगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध कमाई से अर्जित करीब 60 लाख रुपये की संपत्तियों पर फ्रीजिंग नोटिस जारी किए हैं.

एनडीपीएस एक्ट की धारा 68एफ(1) के तहत की गई इस कार्रवाई को जिले में नशा तस्करों की आर्थिक कमर तोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के निर्देशन में रठांजना थाना पुलिस द्वारा की गई विस्तृत वित्तीय जांच के बाद आरोपी की संपत्तियों को चिन्हित कर कार्रवाई को अंजाम दिया गया.

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एसपी बी आदित्य ने बताया कि वर्ष 2024 में नीमच कैंट थाना क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान असद इकबाल पुत्र मुमताज शाह निवासी पानमोड़ी के कब्जे से 2 किलो 800 ग्राम अफीम बरामद की गई थी. मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई. अनुसंधान के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आरोपी लंबे समय से अफीम एवं डोडाचूरा तस्करी के अवैध कारोबार में संलिप्त रहा है और इसी अवैध आय से उसने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है.

जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी की चल एवं अचल संपत्तियों का सत्यापन किया, जिसमें पानमोड़ी गांव में निर्मित लगभग 60 लाख रुपये मूल्य का आलीशान मकान तथा करीब 10 लाख रुपये कीमत की मारुति विटारा ब्रेजा कार शामिल है. पुलिस जांच में इन संपत्तियों को मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित अवैध आय से खरीदा जाना पाया गया.

रठांजना थाना प्रभारी विजेन्द्र सिंह द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव को भारत सरकार की अधिकृत कंपिटेंट अथॉरिटी एवं एडमिनिस्ट्रेटर, सफेमा एवं एनडीपीएस एक्ट, नई दिल्ली को भेजा गया. प्रस्ताव के परीक्षण के बाद आरोपी की करीब 60 लाख रुपये मूल्य की संपत्तियों पर फ्रीजिंग नोटिस जारी किए गए और संबंधित परिसंपत्तियों पर फ्रीजिंग बोर्ड भी लगाए गए हैं. इस संबंध में संबंधित विभागों को आवश्यक सूचना भेज दी गई है.

प्रतापगढ़ पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों और उन्हें संरक्षण देने वाले तत्वों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा. अवैध कारोबार से अर्जित संपत्तियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध जब्ती, कुर्की और फ्रीजिंग जैसी कानूनी कार्रवाई आगे भी लगातार की जाएगी.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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