खेत जाते दंपति को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, महिला की मौके पर मौत, पति चित्तौड़गढ़ रेफर

Pratapgrh Accident: प्रतापगढ़ जिले में छोटीसादड़ी उपखंड मुख्यालय के ग्राम बंबोरी में रविवार सुबह हुए एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र को शोक में डुबो दिया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Hitesh upadhyay
Published: Dec 14, 2025, 02:53 PM IST | Updated: Dec 14, 2025, 02:53 PM IST

Pratapgrh Accident: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में छोटीसादड़ी उपखंड मुख्यालय के ग्राम बंबोरी में रविवार सुबह हुए एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र को शोक में डुबो दिया. बंबोरी-जलोदा एमडीआर रोड पर ढावटिया कुएं के पास हुए इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया.

घटना के बाद जहां गांव में मातम पसरा हुआ है. वहीं ग्रामीणों में सड़क सुरक्षा और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर रोष भी देखने को मिला. प्राप्त जानकारी के अनुसार, हड़मतिया जागीर निवासी मोहनी बाई (50), पत्नी जीवराज, रविवार सुबह अपने पति जीवराज (55) पिता रतनलाल के साथ मोटरसाइकिल से कृषि कार्य के लिए खेत की ओर जा रही थीं.

जैसे ही दंपती बंबोरी-जलोदा एमडीआर रोड पर ढावटिया कुएं के समीप पहुंचे, तभी एक ट्रैक्टर से उनकी टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि मोहनी बाई ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि उनके पति जीवराज गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में घटनास्थल पर एकत्र हो गए और तुरंत 108 एंबुलेंस को सूचना दी.

एंबुलेंस के माध्यम से घायल जीवराज को प्राथमिक उपचार के बाद निम्बाहेड़ा रेफर किया गया, जहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए चित्तौड़गढ़ रेफर कर दिया गया. इधर सूचना मिलते ही जलोदा थाना प्रभारी पुराराम मीणा पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे.

पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर यातायात को सुचारू कराया तथा हादसे में शामिल ट्रैक्टर को जप्त कर थाने ले जाया गया. मृतका मोहनी बाई के शव को पोस्टमार्टम के लिए छोटी सादड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया गया. घटना के बाद मृतका के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

घटना के बाद मृतका के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

