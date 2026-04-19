/अरनोद बस स्टैंड पर कचरा जलाने से फैला जहरीला धुआं, लोगों में आक्रोश

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में अरनोद शहर के बस स्टैंड क्षेत्र में नगर पालिका की सफाई व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. यहां नियमित रूप से कचरा जलाए जाने से जहरीला धुआं उठ रहा है, जिससे आमजन का जीना दूभर हो गया है.

स्थानीय दुकानदारों और नागरिकों का आरोप है कि सफाई कर्मचारी कचरे को एकत्रित करने के बाद उसे निर्धारित स्थान पर ले जाने के बजाय मौके पर ही आग लगा देते हैं. इससे उठने वाला धुआं पूरे बस स्टैंड क्षेत्र में फैल जाता है, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है. खासकर दुकानदारों और यात्रियों को इस समस्या का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ रहा है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह समस्या पिछले कई दिनों से लगातार बनी हुई है. कचरा जलाने से न केवल वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, बल्कि इससे स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर पड़ सकता है. लोगों का कहना है कि इस तरह की लापरवाही से बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है.

स्थानीय नागरिकों ने नगर पालिका प्रशासन से मांग की है कि इस अव्यवस्था पर तुरंत रोक लगाई जाए और कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए. उनका कहना है कि बस स्टैंड जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके में इस तरह कचरा जलाना बेहद खतरनाक है. लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो वे आंदोलन और धरना-प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे.

