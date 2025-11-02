प्रतापगढ़ में तेज रफ्तार कार ने दो गायों को रौंदा, सीसीटीवी में कैद हुई दर्दनाक घटना

Rajasthan Accident: प्रतापगढ़ शहर में बेजुबान गायों के साथ हो रहे हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामला शनिवार रात का है, जब एक तेज रफ्तार वाहन ने सड़क किनारे बैठी दो गायों को बेरहमी से कुचल दिया.
Rajasthan Cow death: राजस्थान के प्रतापगढ़ शहर में बेजुबान गायों के साथ हो रहे हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामला शनिवार रात का है, जब एक तेज रफ्तार वाहन ने सड़क किनारे बैठी दो गायों को बेरहमी से कुचल दिया. इस दर्दनाक घटना में एक गाय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी गंभीर रूप से घायल हो गई.
पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि किस तरह वाहन चालक ने बिना रफ्तार कम किए गायों पर गाड़ी चढ़ा दी और फरार हो गया. घटना के बाद जय हिंदू गौ सेवा संस्था ने नगर परिषद और गौशाला प्रबंधन की लापरवाही पर गंभीर सवाल उठाए हैं.
संस्था के सदस्यों का कहना है कि शहर में खुलेआम घूम रही गायें लगातार हादसों का शिकार हो रही हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी आंख मूंदे बैठे हैं. जानकारी के अनुसार, नगर परिषद द्वारा पहले इन आवारा पशुओं को गौशाला में भेजा गया था, लेकिन कुछ ही दिनों में संबंधित मालिकों ने गौशाला से उन्हें छुड़वा लिया.
हैरानी की बात यह है कि गौशाला प्रबंधन ने इन गायों को पुनः उन्हीं मालिकों को सौंप दिया, जिससे वे फिर से सड़कों और बाजारों में भटकने लगीं. जय हिंदू गौ सेवा संस्था ने प्रशासन से मांग की है कि शहर और आसपास के क्षेत्रों से आने वाली सभी गायों का सटीक रिकॉर्ड तैयार किया जाए. प्रत्येक पशु की संख्या, पहचान और मालिक का विवरण ब्लैकबोर्ड पर अंकित किया जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कौन-सी गाय किस क्षेत्र या मालिक से संबंधित है.
संस्था ने कहा कि केवल दिखावे की कार्रवाई नहीं, बल्कि जवाबदेही तय करनी होगी तभी सच्चे अर्थों में गौ सेवा संभव होगी. घटना के बाद आसपास के लोगों में भारी रोष है. नागरिकों का कहना है कि रोजाना सड़क पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन न तो पुलिस कोई ठोस कार्रवाई करती है और न ही नगर परिषद इस समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में कदम उठा रही है.
