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सिरफिरे कॉन्स्टेबल ने छोटे भाई पर चाक़ू से किये ताबड़तोड़ वार, सिर और गर्दन पर गहरे घाव, हालत नाजुक

Rajasthan Crime News: प्रतापगढ़ जिले के अरनोद थाना क्षेत्र के नागदेड़ा गांव में पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. राजस्थान पुलिस में कार्यरत कॉन्स्टेबल कैलाश मीणा ने अपने छोटे भाई मुकेश मीणा पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

Edited byAnsh RajReported byHitesh upadhyay
Published: Jun 04, 2026, 10:05 AM|Updated: Jun 04, 2026, 10:05 AM
सिरफिरे कॉन्स्टेबल ने छोटे भाई पर चाक़ू से किये ताबड़तोड़ वार, सिर और गर्दन पर गहरे घाव, हालत नाजुक
Image Credit: Pratapgarh Crime News

Pratapgarh Crime News: प्रतापगढ़ जिले के अरनोद थाना क्षेत्र के नागदेड़ा गांव में बुधवार देर रात पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. राजस्थान पुलिस में कार्यरत एक कॉन्स्टेबल ने अपने छोटे भाई पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल को तत्काल प्रतापगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है. पुलिस ने आरोपी कॉन्स्टेबल को गिरफ्तार कर लिया है.


अरनोद थाना अधिकारी शिवलाल मीणा ने बताया कि नागदेड़ा निवासी मुकेश मीणा अपने दोस्त मनीष मीणा के साथ गांव के बाहर एक पुलिया पर बैठा हुआ था. इसी दौरान उसका बड़ा भाई कैलाश मीणा, जो हथुनिया थाने में कॉन्स्टेबल के पद पर कार्यरत है, हाथ में चाकू लेकर वहां पहुंचा. दोनों भाइयों के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था.

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बताया गया कि मौके पर पहुंचते ही कैलाश मीणा ने मुकेश के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी. विवाद बढ़ने पर उसने चाकू से हमला कर दिया. हमले में मुकेश की गर्दन और हाथ पर गंभीर चोटें आईं, जिससे वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए. सूचना पर अरनोद थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायल मुकेश मीणा को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है.


पुलिस जांच में सामने आया है कि दोनों भाई अलग-अलग रहते हैं और उनके बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. आए दिन दोनों के बीच कहासुनी और विवाद की स्थिति बनती रहती थी. इस संबंध में पूर्व में भी अरनोद थाने में शिकायतें दर्ज करवाई जा चुकी थीं. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी कॉन्स्टेबल को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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