/प्रतापगढ़ में मामूली विवाद बना खूनी संघर्ष, चाकूबाजी में 12वीं के छात्र की मौत, गांव में तनाव

Rajasthan Crime: प्रतापगढ़ जिले में एक मामूली विवाद में 12वीं कक्षा के 19 वर्षीय छात्र की चाकूबाजी में दर्दनाक मौत हो गई. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और 12 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी सहित 5-6 लोगों को डिटेन कर लिया.
Rajasthan Crime: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. इस घटना में 12वीं कक्षा के 19 वर्षीय छात्र की दर्दनाक मौत हो गई. मामला धरियावद उपखंड के पारसोला थाना क्षेत्र के पाटला बावड़ी गांव का बताया जा रहा है.
सामाजिक कार्यक्रम में शुरू हुआ विवाद
जानकारी के अनुसार, गांव में चल रहे एक सामाजिक कार्यक्रम के दौरान दो पक्षों में कहासुनी हुई और यह मामूली विवाद बाद में गंभीर झगड़े में बदल गया. मिली जानकारी के अनुसार, 19 वर्षीय छात्र जब कार्यक्रम से घर लौट रहा था, तभी पाटला बावड़ी मोड़ पर आरोपियों ने उसे घेर लिया और उसपर चाकू से हमला कर दिया.
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हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल छात्र को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस घटना के बाद गांव में आक्रोश फैल गया. छात्र की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने आरोपियों के घरों में आग लगा दी, जिससे पूरे गांव में तनाव का माहौल बन गया.
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और 12 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी सहित 5-6 लोगों को डिटेन कर लिया. स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. जिले के पुलिस अधीक्षक (SP) बी आदित्य खुद मौके पर पहुंचकर हालात पर नजर बनाए हुए हैं.
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