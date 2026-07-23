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किस्त चुकाने के लिए भतीजे ने चाचा के घर में डाला डाका! 50-50 हजार में तय हुआ था भैंसों का सौदा

Rajasthan Crime: प्रतापगढ़ में अरनोद थाना पुलिस ने भैंस चोरी के मामले का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की गई दोनों भैंसें और वारदात में इस्तेमाल टेंपो बरामद किया है. जांच में सामने आया कि आरोपियों ने टेंपो की किस्तें चुकाने और आर्थिक तंगी से उबरने के लिए अपने ही चाचा के बाड़े से दो भैंसें चोरी की थी.

Edited byAman Singh
Published: Jul 23, 2026, 01:50 PM|Updated: Jul 23, 2026, 01:50 PM
किस्त चुकाने के लिए भतीजे ने चाचा के घर में डाला डाका! 50-50 हजार में तय हुआ था भैंसों का सौदा
Image Credit: Rajasthan CrimeSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Crime: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की अरनोद थाना पुलिस ने भैंस चोरी के मामले का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने चोरी की गई दोनों भैंसों को बरामद कर घटना में प्रयुक्त टेंपो भी जब्त कर लिया है. जांच में सामने आया कि आरोपियों ने टेंपो की किस्तें चुकाने और कर्ज से उबरने के लिए अपने ही चाचा के बाड़े से दो भैंसें चोरी कर ली थी.

पुलिस अधीक्षक विशाल जांगिड़ के निर्देशन में अरनोद थानाधिकारी शिवलाल मीणा के नेतृत्व में गठित टीम ने 22 जुलाई को त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी रामकिशन डांगी और सत्यनारायण डांगी को गिरफ्तार किया. पुलिस के अनुसार, 20 जुलाई को लुपड़ी निवासी शम्भूलाल डांगी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रात में उनके बाड़े से दो भैंसें चोरी हो गईं.

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काफी तलाश के बाद भी मवेशियों का कोई पता नहीं चला, जिसपर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. अनुसंधान के दौरान खुलासा हुआ कि दोनों आरोपियों ने टेंपो की किस्तें भरने और आर्थिक तंगी से निकलने के लिए चोरी की साजिश रची थी. दोनों ने रात के समय अपने ही चाचा के बाड़े से दो भैंसों को टेंपो में लादकर चोरी कर लिया.

आरोपियों ने मवेशियों का करीब 50 हजार रुपये में सौदा करने की तैयारी कर रखी थी. सौदा तय होने तक उन्होंने भैंसों को एक सुनसान बाड़े में छिपाकर रखा था. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की गई दोनों भैंसें बरामद कर ली तथा वारदात में प्रयुक्त टेंपो भी जब्त कर लिया.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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