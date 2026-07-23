/किस्त चुकाने के लिए भतीजे ने चाचा के घर में डाला डाका! 50-50 हजार में तय हुआ था भैंसों का सौदा

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Rajasthan Crime: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की अरनोद थाना पुलिस ने भैंस चोरी के मामले का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने चोरी की गई दोनों भैंसों को बरामद कर घटना में प्रयुक्त टेंपो भी जब्त कर लिया है. जांच में सामने आया कि आरोपियों ने टेंपो की किस्तें चुकाने और कर्ज से उबरने के लिए अपने ही चाचा के बाड़े से दो भैंसें चोरी कर ली थी.
पुलिस अधीक्षक विशाल जांगिड़ के निर्देशन में अरनोद थानाधिकारी शिवलाल मीणा के नेतृत्व में गठित टीम ने 22 जुलाई को त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी रामकिशन डांगी और सत्यनारायण डांगी को गिरफ्तार किया. पुलिस के अनुसार, 20 जुलाई को लुपड़ी निवासी शम्भूलाल डांगी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रात में उनके बाड़े से दो भैंसें चोरी हो गईं.
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काफी तलाश के बाद भी मवेशियों का कोई पता नहीं चला, जिसपर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. अनुसंधान के दौरान खुलासा हुआ कि दोनों आरोपियों ने टेंपो की किस्तें भरने और आर्थिक तंगी से निकलने के लिए चोरी की साजिश रची थी. दोनों ने रात के समय अपने ही चाचा के बाड़े से दो भैंसों को टेंपो में लादकर चोरी कर लिया.
आरोपियों ने मवेशियों का करीब 50 हजार रुपये में सौदा करने की तैयारी कर रखी थी. सौदा तय होने तक उन्होंने भैंसों को एक सुनसान बाड़े में छिपाकर रखा था. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की गई दोनों भैंसें बरामद कर ली तथा वारदात में प्रयुक्त टेंपो भी जब्त कर लिया.
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