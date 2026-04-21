/प्रतापगढ़ में युवा डॉक्टर की रहस्यमयी मौत, कुएं से मिला मोबाइल-पर्स, जांच में जुटी पुलिस

Rajasthan Crime: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में युवा डॉक्टर मोहित मछार की संदिग्ध मौत का मामला लगातार उलझता जा रहा है. पुलिस ने 20 अप्रैल को मौके पर पहुंचकर जांच के तहत कुएं का पानी खाली करवाया, जहां से मृतक के पर्स, मोबाइल, पजामा और अंत: वस्त्र सहित अन्य सामान बरामद किए गए. पर्स में आईडीकार्ड, दो एटीएम कार्ड और कुछ दवाइयां भी मिली हैं, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है.

जानकारी के अनुसार, बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ निवासी डॉक्टर मोहित 14 अप्रैल को अपनी बहन के यहां बड़ोदिया आया था. 15 अप्रैल को वह पीपलखूंट क्षेत्र के बोरी पी गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचा था. इसके बाद से ही उसका परिजनों से संपर्क टूट गया था.

दो दिनों तक लापता रहने के बाद शादी स्थल से करीब आधा किलोमीटर दूर स्थित एक कुएं में शव मिलने की सूचना से इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकलवाया, जिसकी पहचान बाद में डॉक्टर मोहित के रूप में हुई. शव अर्धनग्न अवस्था में होने से मामला शुरू से ही संदिग्ध बना हुआ है.

जांच के दौरान कुएं का पानी खाली कराने पर मृतक के सामान बरामद होना पुलिस के लिए अहम कड़ी माना जा रहा है. हालांकि अभी तक मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. परिजनों ने पूरे मामले को संदिग्ध बताते हुए हत्या की आशंका जताई है. उन्होंने शादी में शामिल कुछ साथी डॉक्टरों पर भी संदेह व्यक्त किया है और निष्पक्ष जांच की मांग की है.

पुलिस का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट व जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल यह मामला संदिग्ध बना हुआ है और क्षेत्र में चर्चाओं का दौर जारी है.

