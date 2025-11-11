प्रतापगढ़ में फर्जी एप से एक लाख 77 हजार रुपए की लगाई चपत, 2 आरोपियों को पुणे शहर से किया गिरफ्तार

Pratapgarh Crime News: प्रतापगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशानुसार साइबर ठगी/धोखाधडी के प्रकरणों के निस्तारण के अभियान के तहत पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने बताया कि 31 अक्टूबर को प्रार्थी हीरालाल रैदास निवासी प्रतापगढ़ ने थाने में रिपोर्ट दी कि प्रार्थी के पुत्रियों के साथ मिलकर प्रार्थी ने अपने मोबाइल फोन पर पैसो के लेनदेन व अन्य कार्यों के लिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एप डाउनलोड किया.

1 लाख 77 हजार रुपए

जिसमें दस एप शो हो रहे थे. जिसमे एक एप इंस्टॉल कर ओपन किया तो क्रेडिट कार्ड के नम्बर मांगे. क्रेडिट कार्ड के नम्बर डाले तो मोबाइल पर कॉल आया और डेबिट कार्ड के नम्बर व ई-मेल आईडी कि डिटेल भरने को कहा गया और डेबिट कार्ड की डिटेल भरते ही मेरे मोबाइल फोन पर धड़ाधड़ ओटीपी व कॉल आने शुरू होने लग गए. मेरी जानकारी के बिना मेरे खाते से एक लाख 77 हजार रूपए निकल गए. इस प्रकार मेरे से साईबर ठगी कर धोखाधड़ी की. उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए साईबर थाना प्रतापगढ़ पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया.

31 अक्टूबर से जांच की हुई शुरूआत

साइबर ठगी की इस घटना की गंभीरता को देखते हुए 31 अक्टूबर को प्रकरण दर्ज कर संदिग्ध ट्रांजेक्शन के लिए प्रयुक्त किए गए बैंक खाते फ्रिज करवाए गए एवं अनुसंधान शुरू किया गया. अनुसंधान अधिकारी हरि ङ्क्षसह मय टीम द्वारा घटना में प्रयुक्त बैंक खातो का स्टेटमेंट प्राप्त कर खाता धारको के साथ अनुसंधान किया व इसके साथ ही घटना में तकनीकी साक्ष्यो का संकलन किया गया. बैंक रिकार्ड एवं अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर 9 नवंबर को वांछित संदिग्ध इस्माइल नन्नू सैय्यद, कैलाश गोविन्दराम जाधव को पुणे शहर महाराष्ट्र से डिटेन कर गिरफ्तार किए गए. पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने अपने अन्य साथियो के साथ मिलकर पैसे के प्रभोलन में आ कर स्वयं के बैंक खाता देकर व फर्जी एप डाउनलोड करवाकर झांसा दे कर प्रार्थी के साथ 177000 रूपये का फ्रॉड किया. आरोपियों ने अपने अन्य साथियो के साथ मिल कर सोची समझी योजना बना कर प्रार्थी के साथ फर्जी एप डाउलोड करवा कॉल कर साइबर ठगी की गई. प्रकरण में अन्य वांछितो की तलाश जारी है.

