/पहले पत्नी की जान ली, फिर शव छिपाने की रची साजिश, कोर्ट ने आरोपी को दी ये सजा

Rajasthan Crime News: प्रतापगढ़ जिला एवं सेशन न्यायालय ने पत्नी की हत्या कर शव को ठिकाने लगाने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी पति लक्ष्मण मीणा को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है. साथ ही हत्या के बाद सबूत मिटाने के मामले में भी अलग से 5 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई है.

पत्नी की हत्या के मामले में पति दोषी करार

जिला एवं सेशन न्यायाधीश आभा कुमारी ने पाडलिया निवासी लक्ष्मण पुत्र मोहनलाल मीणा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी माना. कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास के साथ 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. वहीं शव को छिपाकर सबूत मिटाने के मामले में धारा 201 के तहत 5 साल के कठोर कारावास और 5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई.

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हाईवे किनारे मिला था महिला का शव

लोक अभियोजक तरुणदास वैरागी ने बताया कि इस मामले की शुरुआत 25 मई 2024 को हुई थी. उस दिन महेश ने सुहागपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में बताया गया था कि उसकी मां देवली बाई ने करीब दो साल पहले लक्ष्मण के साथ नाता विवाह किया था. वह समय-समय पर अपने मायके पक्ष के लोगों से मिलने आती-जाती थी. 24 मई 2024 को परिजनों को सूचना मिली कि देवली बाई का शव झन्या गांव के पास हाईवे किनारे पुल के नीचे पड़ा हुआ है. सूचना मिलने पर परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी पुलिस को दी.

मारपीट के बाद हत्या का आरोप

परिजनों ने आरोप लगाया था कि लक्ष्मण ने देवली बाई के साथ मारपीट कर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद पहचान छिपाने और सबूत मिटाने की नीयत से शव को पुल के नीचे नदी में फेंक दिया गया. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की और हत्या व साक्ष्य मिटाने की धाराओं में केस दर्ज किया.

13 गवाह और 47 दस्तावेज किए गए पेश

मामले की जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए. इसके अलावा 47 दस्तावेज और 6 महत्वपूर्ण भौतिक साक्ष्य भी न्यायालय के सामने रखे गए.

साक्ष्यों के आधार पर सुनाया फैसला

कोर्ट ने सभी गवाहों और पेश किए गए साक्ष्यों को देखने के बाद लक्ष्मण मीणा को हत्या और सबूत मिटाने का दोषी माना. इसके बाद न्यायालय ने उसे उम्रकैद और अन्य धाराओं में अतिरिक्त सजा सुनाई. मामले में राज्य सरकार की ओर से लोक अभियोजक तपनदास वैरागी ने प्रभावी पैरवी की. कोर्ट के इस फैसले के बाद पीड़ित पक्ष को न्याय मिलने की बात कही जा रही है.