/डेढ़ लाख की चोरी से मचा हड़कंप! प्रतापगढ़ में नकाबपोश चोरों ने पहले CCTV तोड़े, फिर घर लूटा

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Pratapgarh News: प्रतापगढ़ शहर के अशोक नगर क्षेत्र में देर रात चोरों ने एक बंद मकान को निशाना बनाकर करीब डेढ़ लाख रुपए नकद चोरी कर लिए. वारदात रात करीब 3:30 बजे की बताई जा रही है. घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है, जिसमें तीन नकाबपोश युवक नजर आ रहे हैं. इनमें से एक का चेहरा कैमरे में स्पष्ट दिखाई दे रहा है. जानकारी के अनुसार अशोक नगर निवासी राधेश्याम अपने परिवार के साथ 25 अगस्त को विजयनगर, भीलवाड़ा में रहने वाली अपनी बेटी प्रीति शर्मा के यहां गए हुए थे. इसी दौरान चोरों ने बंद मकान को निशाना बनाया. प्रीति शर्मा के अनुसार उनके पिता बैंक से करीब 1 लाख रुपए निकालकर लाए थे, जो किसी व्यक्ति को देने के लिए घर में रखे थे. पहले से रखी नकदी मिलाकर चोर करीब 1 लाख 50 हजार रुपए ले गए.
सीसीटीवी में दिखे तीन नकाबपोश युवक
सीसीटीवी फुटेज में सामने आया कि तीन नकाबपोश युवक देर रात मकान के आसपास पहुंचे. उन्होंने सबसे पहले घर के बाहर लगे कैमरे को क्षतिग्रस्त किया. इसके बाद धारदार हथियार की मदद से दरवाजे के ताले तोड़कर अंदर प्रवेश किया. युवक करीब 10 मिनट तक मकान में रहे और इसके बाद मौके से फरार हो गए.
आसपास के कैमरों को भी बनाया निशाना
सामने स्थित डॉक्टर नितिन सुथार के मकान के बाहर लगे कैमरे को भी क्षतिग्रस्त किए जाने की बात सामने आई है. परिवार के अनुसार घर के मंदिर वाले कमरे में भी सामान बिखरा हुआ मिला. मंदिर में चांदी की कुछ मूर्तियां रखी हुई थीं. ऐसे में उनके चोरी होने की आशंका जताई जा रही है, हालांकि नकदी, चांदी की मूर्तियों और अन्य सामान की वास्तविक स्थिति मकान मालिक के प्रतापगढ़ पहुंचने के बाद जांच में स्पष्ट होगी.
मकान मालिक के पहुंचने के बाद दर्ज होगी रिपोर्ट
मकान मालिक के पहुंचने के बाद पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी. इसके बाद पुलिस मौके का निरीक्षण कर चोरी गए सामान और नकदी का आकलन करेगी. मकान मालिक ने यह भी बताया कि कुछ दिन पहले शहर के राजेंद्र नगर क्षेत्र में भी इसी तरह एक मकान को निशाना बनाए जाने की जानकारी सामने आई थी.
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ चोरी का वीडियो
अशोक नगर की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. अब पुलिस फुटेज के आधार पर नकाबपोश युवकों की पहचान और तलाश में जुट सकती है.
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