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प्रतापगढ़ में विवाहिता की संदिग्ध मौत से बवाल, ससुराल में मकान के सामने अंतिम संस्कार की मांग पर सड़क जाम

Rajasthan Crime: प्रतापगढ़ जिले में छोटीसादड़ी उपखंड क्षेत्र की हरिपुरा ग्राम पंचायत के संतोषपुरिया गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया.

Edited byAman SinghReported byHitesh upadhyay
Published: Jun 09, 2026, 01:39 PM|Updated: Jun 09, 2026, 01:39 PM
प्रतापगढ़ में विवाहिता की संदिग्ध मौत से बवाल, ससुराल में मकान के सामने अंतिम संस्कार की मांग पर सड़क जाम
Image Credit: Rajasthan Crime

Rajasthan Crime: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में छोटीसादड़ी उपखंड क्षेत्र की हरिपुरा ग्राम पंचायत के संतोषपुरिया गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया. मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया और शव को ससुराल पक्ष के मकान के बाहर अंतिम संस्कार करने की मांग को लेकर सड़क जाम कर दी.

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए छोटीसादड़ी, जलोदा जागीर और धोलापानी थाना पुलिस सहित प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर तैनात करना पड़ा. जानकारी के अनुसार, संतोषपुरिया निवासी द्रौपदी मीणा का शव सुबह गांव के बाहर जंगल क्षेत्र में मिला. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे तथा महिला को बड़ीसादड़ी उपजिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

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मृतका के पिता मोहन मीणा और अन्य परिजनों ने आरोप लगाया कि द्रौपदी की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है और मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. पोस्टमार्टम के बाद सोमवार शाम जब शव गांव पहुंचा तो परिजनों और ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा.

बड़ी संख्या में लोगों ने ससुराल पक्ष के घर के बाहर प्रदर्शन किया. इस दौरान कुछ लोगों द्वारा मकान पर पत्थरबाजी और तोड़फोड़ किए जाने की भी जानकारी सामने आई. परिजन मृतका का अंतिम संस्कार ससुराल पक्ष के घर के बाहर करने की मांग पर अड़े रहे, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई.

घटना की सूचना मिलते ही छोटीसादड़ी सीआई प्रवीण टांक, धोलापानी सीआई पुराराम, जलोदा जागीर थानाधिकारी रविंद्र पाटीदार सहित पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश के प्रयास किए. वहीं तहसीलदार राजकुमार सारेल, डीएसपी रामेश्वरलाल चौहान और डिप्टी एसपी शक्तिसिंह सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे तथा हालात का जायजा लिया.

गांव में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस का कहना है कि महिला की मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही हो सकेगा. फिलहाल आत्महत्या सहित सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है.

घटना के बाद पूरे गांव में शोक और तनाव का माहौल है. मृतका की मां और बहनों का रो-रोकर बुरा हाल है, जबकि बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे. पुलिस लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और मामले की गहन जांच कर रही है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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