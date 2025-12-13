Zee Rajasthan
Published: Dec 13, 2025, 01:23 PM IST

2 साल पूरे होने पर घर-घर पहुंचेंगी राजस्थान सरकार की उपलब्धियां! प्रतापगढ़ से रवाना हुए विकास रथ

Pratapgarh News: राजस्थान सरकार के दो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सरकार की उपलब्धियों, फ्लेगशिप योजनाओं एवं बजट घोषणाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार की दिशा में जिला मुख्यालय पर महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित हुआ. जिला प्रभारी मंत्री एवं राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग, महिला अधिकारिता एवं बाल विकास विभाग तथा बाल अधिकारिता विभाग डॉ. मंजू बाघमार ने नगर परिषद प्रतापगढ़ परिसर से जिले की दोनों विधानसभा क्षेत्रों के लिए विकास रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

योजनाओं और कार्यों का प्रदर्शन
प्रभारी मंत्री ने विकास रथों को रवाना करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने अपने दो वर्षों के कार्यकाल में जनकल्याण को प्राथमिकता देते हुए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं. इन विकास रथों के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों, नीतिगत सुधारों और जनहितकारी योजनाओं की जानकारी आमजन तक सरल और प्रभावी ढंग से पहुंचाई जाएगी. विकास रथ अपने-अपने आवंटित विधानसभा क्षेत्रों में भ्रमण कर ऑडियो-वीडियो माध्यम से सरकार की योजनाओं और कार्यों का प्रदर्शन करेंगे, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोग सीधे तौर पर लाभकारी योजनाओं से अवगत हो सकें.

सड़क सुरक्षा को लेकर भी विशेष संदेश दिया गया
उन्होंने निर्देश दिए कि विकास रथों की यात्रा रूट चार्ट के अनुसार सुनिश्चित की जाए और इसमें अधिक से अधिक जनभागीदारी हो. प्रत्येक विकास रथ के लिए खण्ड विकास अधिकारी अथवा उससे वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो कार्यक्रम के सुचारु संचालन और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार रहेंगे. विकास रथों के साथ सुझाव पेटिकाएं भी रखी गई हैं, जिनमें आमजन अपनी समस्याएं, अपेक्षाएं और सुझाव दर्ज कर सकेंगे, ताकि सरकार तक सीधे फीडबैक पहुंच सके. कार्यक्रम के दौरान सड़क सुरक्षा को लेकर भी विशेष संदेश दिया गया. पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा आयोजित सड़क जागरूकता बाइक रैली को भी जिला प्रभारी मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यह बाइक रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी और आमजन को यातायात नियमों के पालन तथा सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया.

कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों तथा बड़ी संख्या में आमजन की उपस्थिति रही. विकास रथों के शुभारंभ के साथ ही जिले में राज्य सरकार की दो वर्षों की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने का अभियान औपचारिक रूप से शुरू हो गया है.

