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प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य का तबादला, विशाल जांगिड़ संभालेंगे जिले की कमान

Pratapgarh News: राजस्थान सरकार ने IPS अधिकारियों की नई तबादला सूची जारी की है. प्रतापगढ़ के एसपी बी. आदित्य को हनुमानगढ़ का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है, जबकि 10वीं बटालियन RAC बीकानेर के कमांडेंट विशाल जांगिड़ को प्रतापगढ़ का नया एसपी नियुक्त किया गया है. सभी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे.
 

Edited bySandhya YadavReported byHitesh upadhyay
Published: Jul 15, 2026, 08:35 AM|Updated: Jul 15, 2026, 08:35 AM
प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य का तबादला, विशाल जांगिड़ संभालेंगे जिले की कमान
Image Credit: IPS अधिकारियों की नई तबादला सूची जारी.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Pratapgarh News: राजस्थान सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों के तबादलों की नई सूची जारी कर दी है. कार्मिक (क-1) विभाग की ओर से जारी आदेश के तहत प्रदेश में कई अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है. इसी क्रम में प्रतापगढ़ और हनुमानगढ़ जिलों के पुलिस अधीक्षकों के पद पर भी नए नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं. यह सभी तबादले प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं.

जारी आदेश के अनुसार प्रतापगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य का तबादला कर उन्हें हनुमानगढ़ जिले का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है. अब वे हनुमानगढ़ जिले में कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेंगे. राज्य सरकार ने उन्हें नई जिम्मेदारी तत्काल प्रभाव से सौंपी है.

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विशाल जांगिड़ को मिली प्रतापगढ़ की कमान

वहीं, 10वीं बटालियन आरएसी (राजस्थान आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी), बीकानेर के कमांडेंट विशाल जांगिड़ को प्रतापगढ़ जिले का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है. अब वे प्रतापगढ़ जिले में पुलिस प्रशासन और कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेंगे. सरकार ने उन्हें नई नियुक्ति के साथ तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं.

प्रशासनिक आवश्यकता के तहत हुआ बदलाव

राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आईपीएस अधिकारियों के ये तबादले प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर किए गए हैं. सरकार समय-समय पर प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव करती रहती है. इसी प्रक्रिया के तहत यह तबादला सूची जारी की गई है.

राज्यपाल की आज्ञा से जारी हुआ आदेश

कार्मिक (क-1) विभाग की ओर से जारी यह आदेश राज्यपाल की आज्ञा से संयुक्त शासन सचिव डॉ. धीरज कुमार सिंह द्वारा जारी किया गया है. आदेश में उल्लेख किया गया है कि सूची में शामिल सभी तबादले तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और संबंधित अधिकारियों को नई नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना होगा.

प्रदेश में कई आईपीएस अधिकारियों का स्थानांतरण

सरकार की ओर से जारी इस तबादला सूची में प्रदेशभर के कई आईपीएस अधिकारियों के पदस्थापन में बदलाव किया गया है. इनमें प्रतापगढ़ और हनुमानगढ़ के पुलिस अधीक्षकों का तबादला भी शामिल है. प्रशासनिक दृष्टि से इस बदलाव को कानून-व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की नियमित प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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