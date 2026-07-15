/प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य का तबादला, विशाल जांगिड़ संभालेंगे जिले की कमान

Pratapgarh News: राजस्थान सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों के तबादलों की नई सूची जारी कर दी है. कार्मिक (क-1) विभाग की ओर से जारी आदेश के तहत प्रदेश में कई अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है. इसी क्रम में प्रतापगढ़ और हनुमानगढ़ जिलों के पुलिस अधीक्षकों के पद पर भी नए नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं. यह सभी तबादले प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं.

जारी आदेश के अनुसार प्रतापगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य का तबादला कर उन्हें हनुमानगढ़ जिले का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है. अब वे हनुमानगढ़ जिले में कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेंगे. राज्य सरकार ने उन्हें नई जिम्मेदारी तत्काल प्रभाव से सौंपी है.

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विशाल जांगिड़ को मिली प्रतापगढ़ की कमान

वहीं, 10वीं बटालियन आरएसी (राजस्थान आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी), बीकानेर के कमांडेंट विशाल जांगिड़ को प्रतापगढ़ जिले का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है. अब वे प्रतापगढ़ जिले में पुलिस प्रशासन और कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेंगे. सरकार ने उन्हें नई नियुक्ति के साथ तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं.

प्रशासनिक आवश्यकता के तहत हुआ बदलाव

राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आईपीएस अधिकारियों के ये तबादले प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर किए गए हैं. सरकार समय-समय पर प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव करती रहती है. इसी प्रक्रिया के तहत यह तबादला सूची जारी की गई है.

राज्यपाल की आज्ञा से जारी हुआ आदेश

कार्मिक (क-1) विभाग की ओर से जारी यह आदेश राज्यपाल की आज्ञा से संयुक्त शासन सचिव डॉ. धीरज कुमार सिंह द्वारा जारी किया गया है. आदेश में उल्लेख किया गया है कि सूची में शामिल सभी तबादले तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और संबंधित अधिकारियों को नई नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना होगा.

प्रदेश में कई आईपीएस अधिकारियों का स्थानांतरण

सरकार की ओर से जारी इस तबादला सूची में प्रदेशभर के कई आईपीएस अधिकारियों के पदस्थापन में बदलाव किया गया है. इनमें प्रतापगढ़ और हनुमानगढ़ के पुलिस अधीक्षकों का तबादला भी शामिल है. प्रशासनिक दृष्टि से इस बदलाव को कानून-व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की नियमित प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है.