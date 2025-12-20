Zee Rajasthan
40 सालों से बसे फिर भी बेघर जैसे हालात! रामदेवजी के 26 परिवारों की प्रशासन से पुकार

Rajasthan News: प्रतापगढ़ के छोटीसादड़ी क्षेत्र के रामदेवजी गांव में 40–45 वर्षों से रह रहे 26 परिवारों ने स्थायी आवास के लिए प्रशासन से गुहार लगाई है. ग्रामीणों ने चरनोट भूमि को आबादी भूमि में बदलकर आवासीय पट्टे जारी करने की मांग की है.

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले के छोटीसादड़ी उपखंड क्षेत्र के ग्राम रामदेवजी में विगत 40–45 वर्षों से निवास कर रहे 26 परिवारों ने अपने स्थायी आवास के अधिकार को लेकर जिला प्रशासन से गुहार लगाई है. ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए ग्राम बरकटी की खसरा संख्या 289 स्थित चरनोट भूमि को आबादी भूमि में रूपान्तरित कर आवासीय पट्टे जारी करने की मांग की. ग्रामीणों ने बताया कि वे दशकों से इसी भूमि पर अपने कच्चे-पक्के मकान बनाकर जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन आज तक किसी भी परिवार को आवासीय पट्टा नहीं मिल पाया.

कई बार ग्राम पंचायत में आवेदन दिए जाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ. ग्रामीणों का कहना है कि पट्टे जारी नहीं होने के बावजूद ग्राम पंचायत और प्रशासन द्वारा उन्हें सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं. इनमें राशन कार्ड, पहचान पत्र, जनआधार व आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पेयजल हेतु ट्यूबवेल और नल कनेक्शन, सीसी सड़क, शौचालय निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान तथा शमशान घाट जैसी सुविधाएं शामिल हैं.

इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रशासन भी इस बस्ती को लंबे समय से अस्तित्व में मान्यता देता आ रहा है. उक्त भूमि और बने मकानों के अलावा उनके पास कहीं और कोई आवासीय भूमि नहीं है. पट्टा नहीं होने के कारण उन्हें भविष्य को लेकर लगातार असुरक्षा की भावना बनी रहती है और सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ लेने में भी परेशानी आती है. ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि इसी चरनोट भूमि के अन्य हिस्सों पर कुछ भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा कर खेत बना लिए गए हैं और खुलेआम कृषि कार्य किया जा रहा है, लेकिन उनके खिलाफ अब तक कोई प्रभावी प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हुई है. ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि उनकी दशकों पुरानी बस्ती और मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए चरनोट भूमि को आबादी भूमि में रूपान्तरित किया जाए तथा सभी पात्र परिवारों को शीघ्र आवासीय पट्टे जारी किए जाएं, जिससे उन्हें स्थायी आवास का अधिकार और सम्मानजनक जीवन मिल सके.

