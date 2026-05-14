/Rajasthan News: ACB की बड़ी कार्रवाई, धौलापानी थानाधिकारी प्रवीण चारण 2.87 लाख रिश्वत के साथ डिटेन, क्वार्टर से भी नकदी बरामद

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Rajasthan News: प्रतापगढ़ के धौलापानी थानाधिकारी प्रवीण चारण को एसीबी ने 2.87 लाख रुपए की रिश्वत के साथ हाईवे पर दबोच लिया. आरोपी ने बलात्कार के एक मामले में रियायत देने के बदले यह रकम ली थी. पुलिस निरीक्षक के आवास से भी नकदी बरामद की गई है
Dhaulapani SHO Praveen Charan Arrested: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने राजस्थान पुलिस के महकमे में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतापगढ़ जिले के धौलापानी थानाधिकारी प्रवीण कुमार चारण को भारी रिश्वत राशि के साथ दबोच लिया है. एसीबी की इस अचानक हुई कार्रवाई से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है.
टोल नाके पर घेराबंदी और बरामदगी
एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर डूंगरपुर इकाई ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया. बता दें कि आरोपी थानाधिकारी प्रवीण चारण रिश्वत की राशि लेकर एक निजी वाहन से यात्रा कर रहे थे. एसीबी टीम ने पीछा करते हुए निम्बाहेड़ा हाईवे स्थित नरसिंहपुरा टोल नाके पर गाड़ी रुकवाई.वहीं वाहन की आकस्मिक चेकिंग के दौरान 2,87,150 रुपए कैश बरामद हुए. जब थानाधिकारी इस रकम के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, तो उन्हें तुरंत डिटेन कर लिया गया.
क्यों मांगी गई थी रिश्वत?
एसीबी महानिदेशक गोविंद गुप्ता के अनुसार, यह पूरा मामला एक गंभीर प्रकरण से जुड़ा था.यह धौलापानी थाने में दर्ज एक बलात्कार के केस में मदद करने के लिए सौदेबाजी की गई थी.आरोपी ने परिवादी को भरोसा दिया था कि वह मामले में उसके साथ मारपीट नहीं करेगा और उसके पिता को इस केस में नहीं फंसाएगा. इसके बदले में लाखों रुपयों की मांग की गई थी.
सरकारी क्वार्टर पर भी पड़ा छापा
थानाधिकारी को हिरासत में लेने के बाद एसीबी की टीम उनके धौलापानी स्थित सरकारी आवास (क्वार्टर) पर पहुंची. बता दें कि क्वार्टर की तलाशी के दौरान टीम को 87,900 रुपए और नकद मिले.इस पूरी कार्रवाई में अब तक करीब 3.75 लाख रुपए के आसपास की राशि सामने आ चुकी है.
कानूनी कार्रवाई जारी
एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव और डीआईजी डॉ. रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में डिप्टी रत्नसिंह राजपुरोहित की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी के संपर्कों व अन्य संपत्तियों की भी जांच की जा रही है.
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