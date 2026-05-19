/13 साल बाद बड़ा एक्शन! सड़क निर्माण घोटाले में 3 पूर्व इंजीनियर और ठेकेदार गिरफ्तार

Pratapgarh News: प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत प्रतापगढ़ जिले में हुए कथित सड़क निर्माण घोटाले के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन तत्कालीन अधिशासी अभियंताओं और एक ठेकेदार को गिरफ्तार किया है. करीब 13 साल पुराने इस मामले में लंबे समय से जांच चल रही थी. मंगलवार को एसीबी की कोटा इकाई ने सभी आरोपियों को प्रतापगढ़ स्थित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम न्यायालय में पेश किया, जहां से अदालत ने उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए.

एसीबी अधिकारियों के अनुसार गिरफ्तार किए गए आरोपियों में तत्कालीन अधिशासी अभियंता सायरमल मीणा, एनएल परमार, गिरधारीलाल वर्मा और ठेकेदार विनोद केडिया शामिल हैं. जांच एजेंसी का कहना है कि इन सभी ने मिलकर सड़क निर्माण कार्यों में भारी अनियमितताएं कीं और सरकारी राशि का गलत तरीके से भुगतान करवाया.

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एसीबी रेंज कोटा के प्रभारी उप महानिरीक्षक ओमप्रकाश मीणा ने बताया कि वर्ष 2013 में प्रतापगढ़ जिले की लेवापाड़ा, हीरापाड़ा और जापा कॉलोनी संपर्क सड़कों के निर्माण कार्यों को लेकर शिकायत मिली थी. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि निर्माण में बेहद घटिया सामग्री का उपयोग किया गया, जिसके कारण सड़कें बनते ही खराब होने लगी थीं. इतना ही नहीं, कई जगहों पर काम अधूरा रहने के बावजूद पूरा दिखाकर भुगतान उठा लिया गया था.

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि कुछ कार्य ऐसे थे, जिनका निर्माण हुए बिना ही बिल पास कर दिए गए. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीबी चौकी प्रतापगढ़ ने 19 जुलाई 2013 को आकस्मिक जांच शुरू की थी. शुरुआती जांच में कई गड़बड़ियां मिलने के बाद 18 नवंबर 2013 को आधिकारिक मामला दर्ज किया गया.

इसके बाद एसीबी ने पूरे मामले की विस्तृत जांच की. लंबी पड़ताल में अधिकारियों और ठेकेदार के बीच मिलीभगत के सबूत सामने आए. दस्तावेजों, भुगतान रिकॉर्ड और निर्माण कार्यों की तकनीकी जांच के आधार पर यह पाया गया कि सरकार को करीब 11 लाख 78 हजार 752 रुपये की आर्थिक क्षति पहुंचाई गई.

जांच पूरी होने के बाद एसीबी ने आरोपियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की. इसके बाद कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. मंगलवार को कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया. एसीबी अधिकारियों का कहना है कि मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच जारी है.