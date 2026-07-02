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'10 लाख दो, वरना जान से मार देंगे'... वकील ने सुनाई अपहरण और टॉर्चर की खौफनाक कहानी

Rajasthan News: प्रतापगढ़ के छोटीसादड़ी में एक अधिवक्ता ने 7-8 लोगों पर अपहरण कर 10 लाख रुपये की फिरौती मांगने, बेरहमी से मारपीट करने और सोने की चेन व 7 हजार रुपये लूटने का आरोप लगाया है. पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byHitesh upadhyay
Published: Jul 02, 2026, 10:24 PM|Updated: Jul 02, 2026, 10:24 PM
'10 लाख दो, वरना जान से मार देंगे'... वकील ने सुनाई अपहरण और टॉर्चर की खौफनाक कहानी
Image Credit: पुलिस के सामने पीड़ित अपनी शिकायत सुनाते हुएSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले के छोटीसादड़ी में एक अधिवक्ता ने कुछ लोगों पर अपहरण कर 10 लाख रुपये की फिरौती मांगने, बेरहमी से मारपीट करने तथा सोने की चेन और नकदी लूटने का गंभीर आरोप लगाया है. गुरुवार को बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं के साथ पीड़ित अभिषेक सोलंकी पुलिस थाने पहुंचे और सीआई प्रवीण टांक को घटना की जानकारी देते हुए रिपोर्ट सौंपी. पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है. रिपोर्ट के अनुसार नाईयों की गली निवासी 43 वर्षीय अधिवक्ता अभिषेक सोलंकी बुधवार रात करीब साढ़े आठ बजे यादव मोहल्ला स्थित बालाजी मंदिर से दर्शन कर घर लौट रहे थे. इसी दौरान बड़ीसादड़ी दरवाजा के पास एक वैन में सवार 7-8 लोगों ने उन्हें जबरन वाहन में खींच लिया. इस दौरान उनकी चप्पल और चश्मा मौके पर ही गिर गए. आरोप है कि वाहन में बैठाते ही आरोपियों ने उनके साथ लात-घूंसों से मारपीट शुरू कर दी.

हरिओम, जसपाल, शंकर, निलेश, दिनेश, दिलीप, विक्रम सहित अन्य लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट
रिपोर्ट में हरिओम, जसपाल, शंकर, निलेश, दिनेश, दिलीप, विक्रम सहित अन्य लोगों को नामजद करते हुए आरोप लगाया गया है कि आरोपी उन्हें गणेशपुरा होते हुए बड़ीसादड़ी ले गए और रास्ते भर मारपीट करते रहे, जिससे उनके शरीर पर गंभीर चोटें आईं. परिवादी का आरोप है कि आरोपियों ने कहा कि वे पिछले एक महीने से उनकी रेकी कर रहे थे और कोर्ट परिसर में गोली मारने की योजना भी बनाई थी. आरोप है कि आरोपियों ने 10 लाख रुपये देने पर छोड़ने की बात कही तथा रिवॉल्वर दिखाकर जान से मारने की धमकी दी.

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10 लाख रुपये मंगवाने का दबाव बनाया
रिपोर्ट के अनुसार आरोपी बाद में उन्हें प्रतापगढ़ होते हुए खेरोट क्षेत्र के एक खेत पर ले गए, जहां चमड़े की बेल्ट से मारपीट की गई. आरोप है कि इस दौरान उनसे भाई से 10 लाख रुपये मंगवाने का दबाव बनाया गया और मना करने पर हत्या की धमकी दी गई. परिवादी ने आरोप लगाया कि आरोपी उनकी करीब एक तोला सोने की चेन और 7 हजार रुपये नकद भी छीन ले गए.

झूठे मामले में फंसाने की योजना बनाई
अधिवक्ता ने रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया कि रात करीब तीन बजे आरोपी उन्हें प्रतापगढ़ ले गए और झूठे मामले में फंसाने की योजना बनाई. इसके बाद एक आरोपी उन्हें मोटरसाइकिल से प्रतापगढ़ थाने ले गया और उनके खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास किया. परिवादी ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ अपहरण, फिरौती, मारपीट, लूट और जान से मारने की धमकी सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई, चिकित्सकीय परीक्षण कराने तथा लूटी गई चेन और नकदी बरामद कराने की मांग की है. पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.Read More

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