Rajasthan News: भारत आदिवासी पार्टी (BAP) ने उदयपुर के अंबालाल गमेती मामले में DSP पर मुकदमा और बर्खास्तगी की मांग करते हुए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है. पार्टी ने मुआवजा और निर्दोषों की रिहाई की मांग करते हुए, न्याय न मिलने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है.

Published: Oct 30, 2025, 06:12 PM IST | Updated: Oct 30, 2025, 06:12 PM IST

अंबालाल गमेती केस गरमाया, राष्ट्रपति तक पहुंचा मामला, DSP की बर्खास्तगी की मांग

Pratapgarh News: उदयपुर संभाग के सायरा थाना क्षेत्र में आदिवासी युवक अंबालाल गमेती की सड़क दुर्घटना में मृत्यु के बाद पुलिस द्वारा कथित अमानवीय व्यवहार और बर्बरता के विरोध में भारत आदिवासी पार्टी (BAP) ने आवाज़ उठाई है. पार्टी ने राष्ट्रपति के नाम प्रतापगढ़ कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपकर कठोर कार्रवाई की मांग की है.

डीएसपी पर गंभीर आरोप
ज्ञापन में पार्टी ने मांग की है कि मौके पर मौजूद डीएसपी पर SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए और उन्हें तत्काल सरकारी सेवा से बर्खास्त किया जाए.

पार्टी का आरोप है कि 23 अक्टूबर को दुर्घटना के बाद जब स्थानीय आदिवासी समाज शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहा था, तब डीएसपी ने मौके पर पहुंचकर गाली-गलौज की. इस कार्रवाई ने भीड़ को उकसाया, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया. पार्टी का दावा है कि पुलिस की इसी बर्बरता और उकसावे की वजह से हालात बिगड़े और आदिवासी समाज में भारी आक्रोश फैल गया.

अन्य प्रमुख मांगें:
BAP ने ज्ञापन में निम्नलिखित न्यायोचित कार्रवाई की भी मांग की है. मृतक अंबालाल गमेती के परिजनों को तुरंत पर्याप्त मुआवजा दिया जाए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान की जाए. इस मामले में फर्जी तरीके से गिरफ्तार किए गए सभी निर्दोष आदिवासी युवाओं को तत्काल और बिना शर्त रिहा किया जाए. पार्टी ने मांग की है कि पूरी घटना की निष्पक्ष न्यायिक जांच एक उच्चस्तरीय समिति से कराई जाए, ताकि दोषी पुलिस अधिकारियों को कठोरतम सज़ा सुनिश्चित की जा सके.

भारत आदिवासी पार्टी ने सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र और न्यायोचित कार्रवाई नहीं की गई, तो आदिवासी समाज पूरे प्रदेशभर में व्यापक आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा.

