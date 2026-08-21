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किसानों को जोड़ने की तैयारी तेज, गांव-गांव बनेगी समिति... भारतीय किसान संघ ने तय किया बड़ा लक्ष्य

Rajasthan News: प्रतापगढ़ में भारतीय किसान संघ की बैठक में संगठन विस्तार, सदस्यता अभियान, ग्राम समितियों के गठन, जैविक खेती और अफीम किसानों की समस्याओं पर चर्चा हुई. 2029 तक हर गांव में समिति बनाने, प्रशिक्षण और किसान हितों के लिए अभियान चलाने का लक्ष्य तय किया गया.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Hitesh upadhyay
Published:Aug 21, 2026, 04:15 PM IST | Updated:Aug 21, 2026, 04:15 PM IST
किसानों को जोड़ने की तैयारी तेज, गांव-गांव बनेगी समिति... भारतीय किसान संघ ने तय किया बड़ा लक्ष्य
Image Credit: प्रतापगढ़ में भारतीय किसान संघ की बैठक में 2029 तक हर गांव में समिति बनाने का फैसला लिया गया.

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले के बरखेड़ा रामप्रद स्थित हनुमान मंदिर परिसर में भारतीय किसान संघ की मासिक बैठक आयोजित हुई. बैठक में संगठन विस्तार, सदस्यता अभियान, ग्राम समितियों के गठन, जैविक एवं प्राकृतिक खेती, भगवान बलराम जन्मोत्सव, कार्यकर्ता प्रशिक्षण और अफीम उत्पादक किसानों की समस्याओं सहित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई. संगठन ने वर्ष 2029 तक जिले के किसी भी गांव को सदस्यता से वंचित नहीं रहने देने और प्रत्येक गांव में भारतीय किसान संघ की ग्राम समिति गठित करने का लक्ष्य तय किया.

क्या बोले जिला सह प्रचार प्रमुख सागर प्रजापत?
जिला सह प्रचार प्रमुख सागर प्रजापत ने बताया कि बैठक में सदस्यता अभियान को लेकर विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई. एक दिवसीय सदस्यता अभियान चलाने, सदस्यता सूची तैयार करने और पंचायत स्तर पर प्रभारियों की जिम्मेदारी तय करने पर सहमति बनी. ग्राम स्तर पर भी प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे, जबकि ऊपर की कार्यकारिणी ग्राम समितियों के कार्यों में मार्गदर्शन और समन्वय करेगी.

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संभाग कार्यवाहक अध्यक्ष सीताराम डांगी ने बताया
संभाग कार्यवाहक अध्यक्ष सीताराम डांगी ने कहा कि ग्राम समितियों के विकास और संगठन विस्तार को प्राथमिकता दी जाएगी. उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव संपर्क बढ़ाने और सदस्यता अभियान को प्रभावी बनाने के लिए पहले से जिम्मेदारियां तय करने की बात कही. प्रांत जैविक प्रमुख गोपाल खटवड़ ने जैविक खेती पर विचार रखते हुए कहा कि रासायनिक खेती के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता और मानव स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है. उन्होंने किसानों से रासायनिक खेती पर निर्भरता कम कर जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का आह्वान किया. बैठक में 13 से 20 सितंबर के बीच गांव-गांव भगवान बलराम जन्मोत्सव मनाने का निर्णय भी लिया गया. प्रगतिशील किसान के खेत पर कार्यक्रम आयोजित कर किसान का सम्मान करने की योजना पर चर्चा हुई. इसके अलावा गो-पाष्टमी, कार्यकर्ता संभाल और प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करने को लेकर भी विचार-विमर्श किया गया.

गांव-गांव संपर्क बढ़ाने पर दिया जोर
अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री गजेंद्र सिंह ने संगठनात्मक कार्य में कार्यकर्ताओं के बीच आत्मीयता और आपसी संबंधों को महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के बीच जितना अधिक अपनापन होगा, संगठन उतना ही मजबूत होगा. उन्होंने गांव-गांव संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया. अफीम उत्पादक किसानों की समस्याओं को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई. पूर्व प्रांत युवा प्रमुख सोहन आंजना ने बताया कि किसानों की समस्याओं और नीति परिवर्तन की मांग को लेकर आगामी अगस्त माह में मुख्यमंत्री से मुलाकात की जाएगी.

अफीम उत्पादक किसानों से जुड़ी सात प्रमुख मांगों पर हुई चर्चा
बैठक में अफीम उत्पादक किसानों से जुड़ी सात प्रमुख मांगों पर चर्चा करते हुए उन्हें सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से रखने की कार्ययोजना पर विचार किया गया. जिला अध्यक्ष गिरजाशंकर पंचाल ने कहा कि भारतीय किसान संघ गांव-गांव किसानों से जुड़कर उनकी समस्याओं को समझने और समाधान के लिए काम करता है. आने वाले समय में प्रत्येक गांव में समिति और प्रभारी तैयार कर संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जाएगा. बैठक में जिले की 278 ग्राम पंचायतों में संगठनात्मक विस्तार को मजबूत करने, पंचायत और ग्राम स्तर पर कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां तय करने तथा प्रशिक्षण वर्गों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक कार्यों के लिए तैयार करने पर भी सहमति बनी.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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