Zee Rajasthan
NH-56 पर दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर–ट्रॉली से टकराई बाइक, 3 युवकों की मौत

Rajasthan News: प्रतापगढ़ में NH-56 पर खराब खड़ी ट्रैक्टर–ट्रॉली से बाइक टकराने पर तीन युवकों की मौत हो गई. भजन संध्या से लौटते समय हादसा हुआ. गोपाल, कांतिलाल और ईश्वर को अस्पताल में मृत घोषित किया गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Hitesh upadhyay
Published: Feb 16, 2026, 06:05 PM IST | Updated: Feb 16, 2026, 06:05 PM IST

NH-56 पर दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर–ट्रॉली से टकराई बाइक, 3 युवकों की मौत

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले में रविवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में तीन युवकों की जान चली गई. हादसा NH-56 पर मोटा मायंगा के पास हुआ, जहां सड़क किनारे खराब खड़ी ट्रैक्टर–ट्रॉली से एक बाइक टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों युवकों की मौके पर ही हालत गंभीर हो गई और बाद में अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.

तीनों मृतक मजदूरी के लिए आए थे प्रतापगढ़
जानकारी के अनुसार तीनों युवक मजदूरी के लिए प्रतापगढ़ आए हुए थे. रात में वे नगर परिषद द्वारा आयोजित भजन संध्या में शामिल हुए थे, जहां प्रसिद्ध गायक गोकुल शर्मा का लाइव भजन कार्यक्रम था. कार्यक्रम के बाद तीनों एक ही बाइक से अपने गांव लौट रहे थे. देर रात जब वे मोटा मायंगा के पास पहुंचे, तभी सड़क किनारे खराब हालत में खड़ी ट्रैक्टर–ट्रॉली से उनकी बाइक जा टकराई.

अस्पताल में डॉक्टर ने मृत किया घोषित
हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास के लोगों ने तुरंत सुहागपुरा थाना पुलिस को सूचना दी. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायलों को एंबुलेंस से जिला अस्पताल प्रतापगढ़ पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया.

मृतकों में दो सगे भाई व एक उनका दोस्त
हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान गोपाल (23) पुत्र केशुराम मीणा निवासी बोरान खेड़ा, कांतिलाल (24) पुत्र खाटूराम निवासी बोरान खेड़ा और ईश्वर (22) पुत्र जीवा मीणा निवासी मोटीखेड़ी के रूप में हुई है. तीनों में दो आपस में भाई थे, जबकि एक उनका मित्र था. घटना के बाद परिवारों में कोहराम मच गया है और गांवों में शोक की लहर है.

क्या बोले थानाधिकारी?
सुहागपुरा थाना अधिकारी मनीष वैष्णव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सड़क किनारे खड़े खराब ट्रैक्टर–ट्रॉली से टक्कर लगने के कारण हादसा हुआ. शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं. परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे.

