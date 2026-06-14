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Rajasthan News: MLA श्रीचंद कृपलानी ने किया ग्रामीण सेवा शिविर का शुभारंभ, 22 विभागों ने मौके पर किया समस्याओं का समाधान

Rajasthan News: धोलापानी ग्राम पंचायत में विधायक श्रीचंद कृपलानी ने 'ग्रामीण सेवा शिविर' का शुभारंभ किया. शिविर में  22 विभागों के अधिकारियों ने मौके पर ही ग्रामीणों के पट्टे, पेंशन और राजस्व मामलों का त्वरित समाधान किया तथा किसानों को मक्का बीज के मिनी किट वितरित किए.

Edited byArti PatelReported byHitesh upadhyay
Published: Jun 14, 2026, 12:42 PM|Updated: Jun 14, 2026, 12:42 PM
Rajasthan News: MLA श्रीचंद कृपलानी ने किया ग्रामीण सेवा शिविर का शुभारंभ, 22 विभागों ने मौके पर किया समस्याओं का समाधान
Image Credit: Rajasthan News

Gramin Seva Shivir Rajasthan: राजस्थान सरकार के महत्वाकांक्षी ‘ग्रामीण सेवा शिविर’ अभियान के तहत छोटीसादड़ी तहसील की धोलापानी ग्राम पंचायत में एक विशाल शिविर का आयोजन किया गया. पूर्व यूडीएच मंत्री एवं निंबाहेड़ा-छोटीसादड़ी विधायक श्रीचंद कृपलानी ने मुख्य अतिथि के रूप में दीप प्रज्वलित कर शिविर का विधिवत शुभारंभ किया.

इस दौरान ग्रामीणों की सालों से लंबित राजस्व, पेंशन और पट्टों से जुड़ी समस्याओं का मौके पर ही निपटारा कर सुशासन की अनूठी मिसाल पेश की गई.

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15 जुलाई तक गांव-गांव पहुंचेंगे अधिकारी- विधायक कृपलानी
शिविर को संबोधित करते हुए विधायक श्रीचंद कृपलानी ने कहा कि राज्य सरकार प्रशासनिक सेवाओं को आमजन के द्वार तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.इस अभियान के जरिए ग्रामीणों को जिला या ब्लॉक मुख्यालयों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिली है. राजस्व, पंचायत, स्वास्थ्य, ऊर्जा और सहकारिता सहित कुल 22 विभागों के अधिकारी एक ही परिसर में बैठकर समस्याओं का निस्तारण कर रहे हैं.विधायक ने बताया कि मुख्यमंत्री के विजन के अनुसार सुशासन को सुदृढ़ करने के लिए यह विशेष अभियान आगामी 15 जुलाई तक लगातार संचालित होगा.

पट्टे, पेंशन और आयुष्मान कार्ड का मिला तोहफा
शिविर में धोलापानी और आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे, जहां अधिकारियों ने तत्परता दिखाई. शिविर के दौरान आबादी भूमि के पट्टे, नामांतरण (म्यूटेशन), जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और पालनहार योजना के आवेदनों को मौके पर ही स्वीकृत किया गया. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्रामीणों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए, साथ ही लोगों का मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षण व टीकाकरण किया गया. कृषि एवं पशुपालन विभाग की ओर से किसानों को सरकारी योजनाओं से रूबरू कराया गया. इस मौके पर विधायक कृपलानी और भाजपा जिला अध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत ने किसानों को मक्का बुआई के लिए मक्का बीज के मिनी किट वितरित किए.

अधिकारियों की फौज रही मौजूद
शिविर का सफल संचालन नोडल अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी (SDM) यतींद्र पोरवाल ने किया. इस दौरान तहसीलदार राजकुमार सारेल, विकास अधिकारी (BDO) दिनेश मेघवाल सहित विभिन्न मंडलों के भाजपा पदाधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे.

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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