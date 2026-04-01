Rajasthan News: धमोतर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नाकाबंदी देख थार छोड़कर भागा तस्कर, 30 कार्टून अवैध शराब जब्त

Rajasthan News: प्रतापगढ़ की धमोतर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक थार गाड़ी से 1 लाख रुपये की अवैध शराब जब्त की है. पुलिस को देख आरोपी गाड़ी छोड़कर फरार हो गया. पुलिस ने 30 कार्टून शराब बरामद कर मामला दर्ज कर लिया है और तस्कर की तलाश जारी है.
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Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत धमोतर थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने एक लग्जरी थार गाड़ी से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब, देशी मदिरा और बीयर का जखीरा बरामद किया है. हालांकि, अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी चालक पुलिस को चकमा देकर फरार होने में सफल रहा.
मुखबिर की सूचना पर बिछाया जाल
जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थानाधिकारी घीसूलाल के नेतृत्व में पुलिस टीम 31 मार्च की रात गश्त पर थी. इसी दौरान गुप्त सूचना मिली कि छोटीसादड़ी की ओर से एक काले रंग की थार गाड़ी में अवैध शराब की बड़ी खेप ले जाई जा रही है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तलाया क्षेत्र में तुरंत नाकाबंदी शुरू कर दी. कुछ ही देर बाद संदिग्ध थार गाड़ी वहां पहुंची. पुलिस को सामने देख चालक घबरा गया और गाड़ी को सड़क किनारे चालू हालत में ही छोड़कर अंधेरे और झाड़ियों का फायदा उठाकर रफूचक्कर हो गया.
30 कार्टूनों में भरा था नशा
पुलिस ने जब लावारिस खड़ी थार गाड़ी की तलाशी ली, तो उसमें शराब के कार्टून ठसाठस भरे मिले. जब्त की गई शराब में- 14 कार्टून (336 केन) और 8 कार्टून (96 बोतल) किंगफिशर बीयर. 3 कार्टून (144 पव्वे) ब्लू व्हिस्की और 5 कार्टून (240 पव्वे) लॉयन ब्रांड आदि.
1 लाख की शराब और लग्जरी गाड़ी जब्त
पुलिस ने अवैध शराब और तस्करी में प्रयुक्त महंगी थार गाड़ी को कब्जे में ले लिया है. बरामद शराब की अनुमानित कीमत करीब 1 लाख रुपये बताई जा रही है. धमोतर थाना पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है.
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