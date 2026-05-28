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Rajasthan News: जहां पत्ता तोड़ना भी पाप था, वहां चली मशीनें, प्रतापगढ़ में दिवाक माता का देववन उजड़ा

Rajasthan News: प्रतापगढ़ के जोलर में हाई कैनाल प्रोजेक्ट के लिए दिवाक माता वन के 1980 पेड़ काटे गए हैं. जहां कभी सूखी लकड़ी उठाना भी वर्जित था, वहां अब मशीनों से कटाई हुई है. विभाग का कहना है कि नीलामी की राशि से भविष्य में पौधारोपण किया जाएगा.

Edited byArti PatelReported byHitesh upadhyay
Published: May 28, 2026, 09:47 AM|Updated: May 28, 2026, 09:47 AM
Rajasthan News: जहां पत्ता तोड़ना भी पाप था, वहां चली मशीनें, प्रतापगढ़ में दिवाक माता का देववन उजड़ा
Image Credit: Pratapgarh News

Pratapgarh News: राजस्थान के आदिवासी बहुल प्रतापगढ़ जिले से विकास और पर्यावरण के बीच टकराव की एक बेहद भावुक और चिंताजनक तस्वीर सामने आई है. जोलर क्षेत्र में स्थित 'दिवाक माता' का वह पवित्र जंगल, जिसे स्थानीय ग्रामीण सदियों से अपनी धार्मिक आस्था की छांव मानकर पूजते और बचाते आए थे, अब सरकारी परियोजनाओं की बलि चढ़ गया है.

जिस देववन (आस्था वन) में कभी एक हरी पत्ती तोड़ना या सूखी टहनी घर ले जाना भी माता का प्रकोप और अपशकुन माना जाता था, आज वहां आधुनिक मशीनों की गर्जना गूंज रही है. 'पीपलखूंट हाई कैनाल प्रोजेक्ट' के नाम पर हुई इस कटाई ने एक बार फिर यक्ष प्रश्न खड़ा कर दिया है कि आखिर विकास की अंधी दौड़ में हमारी प्रकृति, संस्कृति और परंपराएं कब तक कुर्बान होती रहेंगी?

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जब आस्था के रक्षकों को ही देखना पड़ा यह मंजर
प्रतापगढ़ के जोलर पंचायत क्षेत्र में बसा दिवाक माता का जंगल वर्षों से अटूट जन-आस्था और अरण्य संस्कृति का अद्भुत प्रतीक रहा है. ग्रामीणों का दृढ़ विश्वास था कि माता स्वयं इस वन की रखवाली करती हैं. इसी खौफ और श्रद्धा के चलते इस जंगल में कभी कुल्हाड़ी नहीं चली. यही वजह थी कि यह क्षेत्र सदियों तक बेहद घने और सुरक्षित वन क्षेत्र के रूप में फला-फूला. लेकिन 'पीपलखूंट हाई कैनाल लाइन प्रोजेक्ट' के आते ही यह सदियों पुरानी परंपरा टूट गई. प्रोजेक्ट के लिए वन विभाग ने 36 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्जन (मार्ग परिवर्तन) कराया. शुरुआत में कैनाल के रास्ते में आने वाले 6,700 पेड़ों को काटने के लिए चिन्हित किया गया था. पर्यावरण प्रेमियों के विरोध और भारत सरकार के कड़े निर्देशों के बाद जब दोबारा तकनीकी सर्वे हुआ, तो कटने वाले पेड़ों की संख्या को घटाकर 1,980 किया गया. बता दें कि भले ही कागजों पर पेड़ों की संख्या कम कर दी गई हो, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि करीब दो हजार विशालकाय और पूजनीय पेड़ों के कटने से पूरे अंचल का फेफड़ा उजड़ गया है. जहां कभी घनी हरियाली थी, वहां अब सिर्फ पेड़ों के कटे हुए बेजान ठूंठ और मशीनों के टायरों के निशान नजर आ रहे हैं.

कैनाल ही नहीं, सड़कों के जाल से भी उजड़ेगी मरुधरा की हरियाली
स्थानीय पर्यावरण प्रेमी लक्ष्मण सिंह राणावत का कहना है कि यह सिर्फ पेड़ों की कटाई नहीं, बल्कि हमारी लोक-संस्कृति और विश्वास पर सीधी चोट है. इस भीषण गर्मी और नौतपा के दौर में, जब पारा आसमान छू रहा है, तब हजारों पेड़ों को काटना पर्यावरण संरक्षण के दावों का मखौल उड़ाता है. चिंता की बात यह है कि जंगल पर संकट यहीं खत्म नहीं हो रहा है. कैनाल प्रोजेक्ट के अलावा पीपलखूंट रोड और धरियावद रोड के चौड़ीकरण व निर्माण के लिए भी इस समृद्ध वन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित होने जा रहा है. इन सड़क परियोजनाओं के लिए भी वन विभाग से अंतिम मंजूरी मिल चुकी है. इस बार पेड़ों की कटाई और उनके लॉजिस्टिक प्रबंधन का जिम्मा वन विकास निगम को सौंपा गया है.

वन विभाग का तर्क
दूसरी तरफ, इस पूरे मामले पर प्रशासनिक पक्ष रखते हुए प्रतापगढ़ के डीएफओ (DFO) सुरेश अग्रवाल ने बताया कि यह कैनाल परियोजना पूरी तरह जनहित और किसानों की सिंचाई व्यवस्था से जुड़ी हुई है, जिसके लिए पेड़ों को हटाना अपरिहार्य था. विभाग के अनुसार- कटे हुए सभी 1980 पेड़ों की लकड़ियों को पूरी पारदर्शिता के साथ वन विभाग के डिपो में सुरक्षित जमा करा दिया गया है. जल्द ही इन लकड़ियों की नियमनुसार सरकारी नीलामी की जाएगी. इससे प्राप्त होने वाली पूरी राशि को सरकारी खजाने में जमा कराया जाएगा, जिसका उपयोग भविष्य में बड़े स्तर पर क्षतिपूरक वनीकरण और वन विकास कार्यों के लिए किया जाएगा.

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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