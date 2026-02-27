प्रतापगढ़ में दिल दहला देने वाला हादसा, कुएं में गिरने से युवक की मौत

Pratapgarh Farmer Death Falling into well: प्रतापगढ़ जिले के मनोहरगढ़ क्षेत्र के जापा गांव में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. अपने खेत पर पसीना बहाकर परिवार का पेट पालने की जद्दोजहद में जुटे एक युवक की कुएं में गिरने से असमय मौत हो गई. इस घटना ने न केवल एक परिवार का चिराग बुझा दिया, बल्कि चार मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया भी छीन लिया.

काम के दौरान हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार, जापा निवासी शिवलाल मीणा (35) शुक्रवार को अपने खेत पर कृषि कार्य कर रहा था. काम करते समय कुएं के मुंडेर के पास अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और पैर फिसलने के कारण वह सीधे गहरे कुएं में जा गिरा. जिसके बाद चीख-पुकार सुनकर पास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीण और परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे. भारी मशक्कत के बाद शिवलाल को कुएं से बाहर निकालकर जिला चिकित्सालय ले जाया गया. जिसके बाद चिकित्सकों ने उसे बचाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन चोटें इतनी गंभीर थीं कि इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया.

पुलिस की कार्रवाई

घटना की सूचना पर पुलिस अस्पताल पहुंची. जांच अधिकारी कमलेश कुमार ने बताया कि मृतक के पिता गौतम लाल मीणा की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया गया है.मोर्चरी में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है.

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

शिवलाल की मौत से उसके परिवार की कमर टूट गई है. वह घर का इकलौता कमाने वाला सदस्य था. बता दें कि शिवलाल अपने पीछे तीन बेटियां और एक बेटा छोड़ गया है. चारों बच्चे अभी नाबालिग हैं और उन्हें यह भी नहीं पता कि अब उनके भविष्य का क्या होगा. हादसे के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा है.ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि मृतक के परिवार की दयनीय स्थिति को देखते हुए उन्हें विशेष आर्थिक सहायता प्रदान की जाए.

