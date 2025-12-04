Zee Rajasthan
खाद की किल्लत से उबले किसान! प्रतापगढ़ में लैंप पर ताला… प्रशासन पर करारी लापरवाही के आरोप

Rajasthan News: प्रतापगढ़ में यूरिया खाद की कमी और कालाबाजारी से किसानों में जबर्दस्त रोष है. मधुरा तालाब सरिपिपली के किसानों ने लैंप पर ताला लगाकर विरोध किया और उचित कीमत पर खाद उपलब्ध कराने की मांग की. ग्रामीणों ने पदाधिकारियों पर अनियमितताओं के आरोप लगाए.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Hitesh upadhyay
Published: Dec 04, 2025, 04:18 PM IST | Updated: Dec 04, 2025, 04:18 PM IST

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले में यूरिया खाद का संकट दिन-ब-दिन गहराता जा रहा है. समय पर खाद उपलब्ध नहीं होने और खुलेआम कालाबाजारी बढ़ने से किसानों में भारी नाराज़गी है. इसी आक्रोश के चलते ग्राम पंचायत मधुरा तालाब सरिपिपली के किसानों ने स्थानीय लैंप पर ताला जड़कर विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन से तत्काल समाधान की मांग की. ग्राम पंचायत बारांवरदा के सरपंच शांतिलाल मीणा ने बताया कि यूरिया खाद की उपलब्धता बेहद कम है जबकि बाजार में 270 रुपये प्रति बोरी के सरकारी मूल्य के बजाय 500 से 600 रुपये तक वसूले जा रहे हैं.

किसानों ने कहा कि बढ़ती लागत और खाद की कमी से खेती करना मुश्किल हो गया है. उन्होंने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि कालाबाजारी पर किसी तरह की रोक नहीं है. किसानों ने चेतावनी दी कि जब तक उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध नहीं होगी, लैंप का ताला नहीं खुलेगा. जरुरत पड़ने पर नेशनल हाईवे जाम करने तक का बड़ा आंदोलन किया जाएगा. किसानों की मांग है कि यूरिया का वितरण कृषि विभाग की निगरानी में कराया जाए ताकि कालाबाजारी रोकी जा सके और हर किसान को समय पर खाद मिल सके.

ग्रामीण जयमल मीणा ने लैंप अध्यक्ष प्रेमचंद मीणा और व्यवस्थापक भैयालाल आंजना पर गंभीर आरोप लगाए. ग्रामीणों ने कहा कि लैंप का ट्रैक्टर किसानों के कार्यों में लगने की बजाय अध्यक्ष के निजी उपयोग में लिया जा रहा है. सात साल से अध्यक्ष पद पर कब्जा होने के बावजूद चुनाव नहीं करवाए गए और लैंप संचालन में भारी अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं.

किसानों ने दोनों पदाधिकारियों को हटाने तथा व्यवस्थाओं में पारदर्शिता लाने की मांग की. खाद की भारी कमी से किसानों की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं. कुछ किसानों ने बताया कि लगातार घाटे और बढ़ते खर्च के बीच खाद की अनुपलब्धता से हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कई किसानों के सामने आत्महत्या जैसे गंभीर हालात खड़े हो रहे हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Pratapgarh News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

