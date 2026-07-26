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प्रतापगढ़ रामद्वारा में गूंजेगा गुरु भक्ति का स्वर! 29 जुलाई को धूमधाम से मनेगा गुरु पूर्णिमा महोत्सव

Rajasthan News: प्रतापगढ़ के प्रसिद्ध रामद्वारा में 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाएगा. संत शंभूराम के सानिध्य में धार्मिक कार्यक्रम, गुरु चरण पूजन और प्रवचन होंगे. देशभर से श्रद्धालु पहुंचेंगे, आयोजन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Hitesh upadhyay
Published:Jul 26, 2026, 07:03 PM IST | Updated:Jul 26, 2026, 07:03 PM IST
प्रतापगढ़ रामद्वारा में गूंजेगा गुरु भक्ति का स्वर! 29 जुलाई को धूमधाम से मनेगा गुरु पूर्णिमा महोत्सव
Image Credit: Pratapgarh News

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ शहर के प्रसिद्ध रामद्वारा में 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ आयोजित किया जाएगा. इस धार्मिक आयोजन को लेकर रामद्वारा ट्रस्ट और श्रद्धालुओं की ओर से तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं. कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय शाहपुरा के भंडारी संत शंभूराम के सानिध्य और मार्गदर्शन में संपन्न होंगे. गुरु पूर्णिमा के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है.

संत शंभूराम देंगे गुरु महिमा पर प्रवचन
रामद्वारा ट्रस्ट की सचिव रतन वर्मा ने बताया कि गुरु पूर्णिमा महोत्सव के दौरान संत शंभूराम विशेष प्रवचन देंगे. इस दौरान वे गुरु-शिष्य परंपरा, जीवन में गुरु के महत्व और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के विषय में श्रद्धालुओं को संबोधित करेंगे. संत के प्रवचन सुनने के लिए देश के अलग-अलग राज्यों से भी भक्तों के रामद्वारा पहुंचने की उम्मीद है.

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गुरु चरण पूजन और धार्मिक कार्यक्रम होंगे आयोजित
गुरु पूर्णिमा के अवसर पर रामद्वारा में गुरु चरण पूजन, आरती सहित कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. श्रद्धालु भक्ति भाव के साथ इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे. रामस्नेही नवयुवक मंडल की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं और अतिथियों का मंगल तिलक लगाकर स्वागत किया जाएगा. आयोजन को लेकर मंदिर परिसर में विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं.

संत शंभूराम ने बताया गुरु का महत्व
धर्मसभा को संबोधित करते हुए संत शंभूराम ने कहा कि जीवन में हमेशा अपने से बड़े और गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए. उन्होंने कहा कि गुरु के मार्गदर्शन से व्यक्ति सही दिशा में आगे बढ़ता है और जीवन में सफलता प्राप्त करता है. संत ने कहा कि दुनिया की भौतिक चीजें, रिश्ते और शरीर सभी समय के साथ बदलने वाले हैं, जबकि आध्यात्मिक साधना ही जीवन को स्थायी शांति देती है.

राम नाम को बताया सबसे बड़ा धन
संत शंभूराम ने श्रद्धालुओं से कहा कि मानव जीवन ईश्वर की कृपा से मिला है, इसलिए इसे अच्छे कार्यों और भगवान के स्मरण में लगाना चाहिए. उन्होंने कहा कि राम नाम ऐसा धन है, जो कभी खत्म नहीं होता और व्यक्ति को जन्म-मरण के बंधन से मुक्ति का रास्ता दिखाता है.

श्रद्धालुओं से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील
रामद्वारा समिति और आयोजन से जुड़े लोगों ने प्रतापगढ़ शहर सहित आसपास के गांवों के श्रद्धालुओं से गुरु पूर्णिमा महोत्सव में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है. आयोजकों ने बताया कि भक्तों की सुविधा के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, ताकि श्रद्धालु शांतिपूर्ण और श्रद्धा के साथ धार्मिक कार्यक्रमों में भाग ले सकें.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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