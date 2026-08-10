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राजस्थान में बारिश आफत! झालावाड़ के स्कूल में 5 फीट पानी, तो कहीं डूबी पुलिया

Rajasthan News: राजस्थान में भारी बारिश से कई जिलों में हालात बिगड़े. प्रतापगढ़ में उफनती एराव नदी की पुलिया पर पानी बह रहा है, झालावाड़ में स्कूल में 5 फीट पानी भर गया. भरतपुर और फतेहपुर में जलभराव को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By SAGAR CHAUDHARY
Published:Aug 10, 2026, 05:53 PM IST | Updated:Aug 10, 2026, 05:53 PM IST
राजस्थान में बारिश आफत! झालावाड़ के स्कूल में 5 फीट पानी, तो कहीं डूबी पुलिया
Image Credit: राजस्थान में बारिश के बाद भारी जलभराव की स्थिति बन गई है.

Rajasthan Waterlogging: राजस्थान के कई जिलों में बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं. प्रतापगढ़ के पीपलखूंट में एराव नदी उफान पर है और पुलिया के ऊपर से तेज बहाव के साथ पानी गुजर रहा है. वहीं झालावाड़ के कचरा खेड़ी गांव में भारी बारिश के बाद स्कूल में करीब 5 फीट पानी भर गया, जहां फंसे करीब 35 बच्चों और स्टाफ को पुलिस व ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकाला. भरतपुर में जलभराव से परेशान महिलाओं ने सड़क पर जाम लगाया, जबकि फतेहपुर में गंदे पानी और सीवरेज की समस्या से परेशान स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया.

प्रतापगढ़: उफान पर एराव नदी, जान जोखिम में डालकर पुलिया पार कर रहे लोग
प्रतापगढ़ जिले के पीपलखूंट क्षेत्र में बारिश के बाद एराव नदी उफान पर है. सेमलिया के कुंडल गणावा क्षेत्र में पुलिया के ऊपर से तेज बहाव के साथ पानी गुजर रहा है. इसके बावजूद विद्यार्थी और ग्रामीण इसी पानी के बीच से पुलिया पार करने को मजबूर हैं. ऐसे में जरा सी चूक किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है. NH-56 से बखतपुरा होते हुए केसरपुरा जाने वाले रास्ते पर बनी यह पुलिया बारिश के दौरान नदी के पानी में डूब जाती है. नदी का जलस्तर बढ़ते ही पुलिया के ऊपर तेज बहाव शुरू हो जाता है. स्थानीय लोगों के अनुसार बारिश के दिनों में हर साल यही स्थिति बनती है. ग्रामीणों ने प्रशासन से पुलिया की ऊंचाई बढ़ाने और रास्ते को सुरक्षित बनाने की मांग की है.

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झालावाड़: गांव में घुसा पानी, स्कूल में फंसे 35 बच्चे

राजस्थान में बारिश के बाद भारी जलभराव की स्थिति बन गई है.

झालावाड़ जिले के रायपुर थाना क्षेत्र के कचरा खेड़ी गांव में सुबह करीब 9 बजे अचानक तेज बारिश शुरू हो गई. गांव के पास से गुजरने वाले बरसाती नाले में उफान आने से देखते ही देखते पूरा गांव पानी में घिर गया. सरकारी स्कूल में भी करीब 5 फीट पानी भर गया, जिससे करीब 35 बच्चे और स्कूल स्टाफ अंदर फंस गए. सूचना मिलने पर पुलिसकर्मी और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद सभी बच्चों और स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकाला. जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ और पुलिस अधीक्षक अमित कुमार भी मौके के लिए रवाना हुए. दोपहर 1 बजे तक गांव में पानी भरा हुआ था और ग्रामीणों में डर का माहौल बना रहा.

भरतपुर: जलभराव से परेशान महिलाओं ने लगाया जाम

राजस्थान में बारिश के बाद भारी जलभराव की स्थिति बन गई है.

भरतपुर के सेवर थाना क्षेत्र में जलभराव की समस्या से परेशान महिलाओं ने गोलपुरा रोड के पास जाम लगा दिया. प्रदर्शनकारी महिलाओं का आरोप है कि इलाके में लंबे समय से पानी भरा हुआ है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. राधा नगर, सुभाष नगर और जसवंत नगर समेत करीब एक दर्जन कॉलोनियों में जलभराव की समस्या बताई गई है. महिलाओं का आरोप है कि जाम खुलवाने पहुंचे सेवर थाना प्रभारी ने उनके साथ बदसलूकी की और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया. महिलाओं का कहना है कि जिला प्रशासन समस्या पर ध्यान नहीं दे रहा है.

फतेहपुर: गंदे पानी से परेशान स्कूली बच्चे और लोग सड़क पर उतरे

राजस्थान में बारिश के बाद भारी जलभराव की स्थिति बन गई है.

फतेहपुर कस्बे के रेलवे स्टेशन के पास वार्ड 45, 46 और 47 में बूबना स्कूल के आसपास गंदा पानी और सीवरेज चैंबर का पानी जमा है. इससे तीन स्कूलों के बच्चों के साथ ही स्थानीय लोगों को आने-जाने में काफी परेशानी हो रही है. सोमवार को स्कूली बच्चों और मोहल्लेवासियों ने बूबना स्कूल के पास नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया. लोगों का कहना है कि सीवरेज चैंबर से निकलने वाला गंदा पानी घरों में भी घुस रहा है. कई बार शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ. स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर तीन दिन में समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ तो वे स्कूली बच्चों के साथ नगर परिषद कार्यालय के सामने धरना देंगे और वहीं बच्चों की कक्षाएं लगाने का कदम उठाएंगे.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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