प्रतापगढ़ में पहली बार मिले दो दुर्लभ सांप, राज्य में अब 45 प्रजातियां दर्ज

Pratapgarh News: राजस्थान की जैव-विविधता के इतिहास में प्रतापगढ़ जिले ने एक नई और महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज कराई है. यहां पहली बार दो अत्यंत दुर्लभ सांप-इंडियन स्मूथ स्नेक और स्लेंडर कोरल स्नेक पाए गए हैं. इन खोजों के साथ ही अब राजस्थान में सांपों की कुल दर्ज प्रजातियों की संख्या बढ़कर 45 हो गई है, जो राज्य के वन्यजीव संरक्षण के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.

प्रतापगढ़ के सर्प मित्र बीएल मेघवाल को मार्च 2024 में एक घर से रेस्क्यू के दौरान इंडियन स्मूथ स्नेक मिला. इस दुर्लभ सांप को रणथम्भौर स्थित टाइगर वॉच के कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट डॉ. धर्मेंद्र खांडल ने अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हुए इसकी वैज्ञानिक जानकारी एकत्रित की.

उल्लेखनीय है कि इंडियन स्मूथ स्नेक संपूर्ण विश्व में केवल भारत में पाया जाने वाला सांप है. राजस्थान में मिलने से पहले इसकी मौजूदगी कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में ही दर्ज थी.

इसी शोध और विमर्श के दौरान यह भी सामने आया कि बीएल मेघवाल को कुछ महीने पहले एक और दुर्लभ प्रजाति स्लेंडर कोरल स्नेक भी मिली थी. उन्होंने इसके फोटो और वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद इसे आबादी से दूर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया था. यह जिम्मेदाराना कदम वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूकता का उदाहरण बना.

इस क्रम में जुलाई 2025 में प्रतापगढ़ जिले के दलोट क्षेत्र से वन्यजीव प्रेमी लव कुमार जैन ने स्लेंडर कोरल स्नेक के दो बच्चों को रेस्क्यू किया. एक बेटी के स्कूल की कक्षा से और दूसरा उसी क्षेत्र की एक दुकान से. दोनों सांपों का सावधानीपूर्वक अवलोकन करने के बाद उन्हें सुरक्षित प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया. दलोट क्षेत्र से बार-बार नमूनों के मिलने से यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रतापगढ़ में स्लेंडर कोरल स्नेक की अच्छी और स्थिर आबादी मौजूद है.

इन सभी महत्वपूर्ण खोजों और वैज्ञानिक जानकारियों को बीएल मेघवाल, लव कुमार जैन, डॉ. धर्मेंद्र खांडल और शोधकर्ता व स्नैक एक्सपर्ट विवेक शर्मा की संयुक्त टीम ने प्रामाणिक रूप से दर्ज किया. यह शोध भारत के प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय जर्नल 'जर्नल ऑफ थ्रेटेंड टैक्सा' के दिसंबर 2025 अंक में प्रकाशित हुआ है.

वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि यह खोज न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है. इससे यह सिद्ध होता है कि प्रतापगढ़ और आसपास के क्षेत्र जैव-विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध हैं और यहां संरक्षण व शोध की अपार संभावनाएं मौजूद हैं. यह उपलब्धि स्थानीय सर्प मित्रों और वन्यजीव प्रेमियों की सतर्कता, साहस और वैज्ञानिक सोच का प्रतिफल है, जो आने वाले समय में संरक्षण प्रयासों को और मजबूत करेगी.

