कुमावत समाज का ऐतिहासिक फैसला, मेवाड़-मालवीय समाज का हुआ एकीकरण, रामनवमी पर निकलेगी भव्य वाहन रैली

Rajasthan News: प्रतापगढ़ में कुमावत समाज की बैठक में मेवाड़ और मालवीय समाज के एकीकरण का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया. अब दोनों समाज मिलकर कार्यक्रम करेंगे. रामनवमी पर 10,000 लोगों की विशाल वाहन रैली निकालने और मेधावी छात्रों को सम्मानित करने का भी संकल्प लिया गया.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByZee Rajasthan Web Team
Published:Mar 02, 2026, 03:05 PM IST | Updated:Mar 02, 2026, 03:05 PM IST

Ram Navami Rally Rajasthan: प्रतापगढ़ के विजयनगर स्थित कुमावत छात्रावास में आयोजित सूर्यवंशी कुमावत समाज की बैठक समाज के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई है. इस बैठक में न केवल समाज की एकजुटता पर बल दिया गया, बल्कि दशकों पुरानी दूरियों को मिटाते हुए एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय लिया गया.

मेवाड़ और मालवीय समाज अब एक
बैठक का सबसे बड़ा और अहम फैसला मेवाड़ कुमावत समाज और मालवीय कुमावत समाज के एकीकरण को लेकर रहा. बता दें कि समाज के वरिष्ठों और युवाओं ने एक सुर में तय किया कि अब दोनों समाज अलग-अलग नहीं, बल्कि एक होकर सभी धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करेंगे. इससे समाज की एकता को और प्रगाढ़ करने के लिए आपसी मेल-मिलाप और पारिवारिक संबंधों को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया.

रामनवमी पर दिखेगी समाज की ताकत
आगामी 27 मार्च को आयोजित होने वाले रामनवमी महोत्सव को लेकर समाज ने बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं.प्रतापगढ़ नगर में एक भव्य वाहन रैली निकाली जाएगी, जिसमें 5,000 से 10,000 समाजजनों की भागीदारी का लक्ष्य रखा गया है. निमंत्रण पत्र बांटने और व्यवस्थाएं संभालने के लिए अलग-अलग टीमें बना दी गई हैं.

शिक्षा और अनुशासन पर जोर
बैठक में केवल उत्सव ही नहीं, बल्कि समाज के भविष्य यानी शिक्षा पर भी चर्चा हुई. वहीं युवा जिला अध्यक्ष आनंद कुमावत ने घोषणा की कि वर्ष 2025 में 10वीं और 12वीं कक्षा में 75% से अधिक अंक लाने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं का भव्य सम्मान किया जाएगा. पूर्व जिला अध्यक्ष गोपाल कुमावत ने समाज के कार्यक्रमों में समय पर पहुंचने और अनुशासन बनाए रखने की अपील की.

प्रमुख उपस्थिति
बैठक की अध्यक्षता संरक्षक भंवरलाल कुमावत, बगदी राम कुमावत और पूर्व जिला अध्यक्ष गोपाल कुमावत ने की. इस दौरान विशिष्ट अतिथि दुर्गा नारायण कुमावत और विकास अधिकारी रामनारायण कुमावत सहित जिले भर के गांवों से बड़ी संख्या में समाजबंधु मौजूद रहे. अंत में जिला अध्यक्ष किशनलाल ने सभी का आभार जताया.

