प्रतापगढ़ में समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीद तेज, तीन केंद्रों पर किसानों की उमड़ी भीड़

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में मूंगफली खरीद अभियान जोरों-शोरों से चल रहा है. कृषि उपज मंडी में अब तक 83 किसानों से कुल 2169 क्विंटल मूंगफली की खरीद की जा चुकी है.
Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में राज्य सरकार द्वारा संचालित समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीद अभियान इन दिनों जोर पकड़ रहा है. जिले में कुल तीन खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज लेकर पहुंच रहे हैं. सरकारी खरीद की सुव्यवस्थित व्यवस्था और बाजार भाव की तुलना में अधिक समर्थन मूल्य मिलने से किसानों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है.
बगवास स्थित नवीन कृषि उपज मंडी में अब तक 83 किसानों से कुल 2169 क्विंटल मूंगफली की खरीद की जा चुकी है. इस बार राज्य सरकार ने मूंगफली का समर्थन मूल्य 7263 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, जिसने किसानों की उम्मीदों को नई ऊर्जा दी है. मंडी में सुबह से ही ट्रैक्टर-ट्रॉलियों का आना शुरू हो जाता है और तौल व गुणवत्ता जांच के बाद किसानों को उनकी उपज का भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है.
केंद्र प्रभारी मुकेश पाटीदार ने बताया कि प्रतापगढ़ केंद्र पर अब तक 208 किसानों ने पंजीयन करवाया है, जबकि छोटी सादड़ी केंद्र पर 1215 किसान पंजीकृत हुए हैं. जिले में पंजीकृत किसानों में से अभी तक 83 किसानों की उपज खरीदी जा चुकी है. सरकार ने प्रति किसान अधिकतम 40 क्विंटल तक खरीद सीमा निर्धारित की है, ताकि अधिक से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ मिल सकें. कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस सीजन में मूंगफली का उत्पादन अच्छा हुआ है और साथ ही खरीद प्रक्रिया भी बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से जारी है.
मंडी में किसानों की बढ़ती भागीदारी का मुख्य कारण यह है कि समर्थन मूल्य वर्तमान बाजार भाव से अधिक है. किसान अपनी उपज के उचित मूल्य के लिए सरकारी खरीद को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा भी मिल रही है.
भुगतान व्यवस्था और मंडी प्रबंधन की पारदर्शिता किसानों को संतोष दे रही है.
गौरतलब है कि क्षेत्र के कई किसान अभी भी पंजीयन नहीं करा पाए हैं. ऐसे में किसान वर्ग की यह मांग भी सामने आ रही है कि यदि सरकार पंजीयन प्रक्रिया को दोबारा खोले, तो जिले के और भी अनेक किसान इस योजना का लाभ उठा सकेंगे. कृषि विभाग के अनुसार, यदि पंजीयन फिर से शुरू किया जाता है, तो खरीद के दायरे में आने वाले किसानों की संख्या और बढ़ेगी तथा अधिक परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी.
