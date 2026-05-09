/Mother’s Day Special: अपनी ममता घर छोड़, दूसरों की गोद भर रही है डॉ. आस्था और उनकी 'मदर टीम'

Mother’s Day Special: कहते हैं मां का अर्थ सिर्फ जन्म देना नहीं, बल्कि जीवन को संवारना भी है. इस 'मदर्स डे' पर प्रतापगढ़ जिला अस्पताल से एक ऐसी कहानी सामने आई है, जो त्याग और सेवा की अनूठी मिसाल पेश करती है. यहाँ लेबर रूम में तैनात 8 महिलाओं की टीम अपनी ममता को घर की चारदीवारी में छोड़कर, हर दिन सैकड़ों घरों में किलकारियां बांटने का काम कर रही है.

एक साल की मासूम को छोड़, दूसरों के लिए 'मां' बनीं डॉ. आस्था

इस पूरी टीम का नेतृत्व जिले की इकलौती महिला गायनिक विशेषज्ञ डॉ. आस्था घुनावत कर रही हैं. डॉ. आस्था की अपनी एक साल की बेटी है, जिसका नाम 'राधा' है. बता दें कि अपनी मासूम बच्ची को परिवार के भरोसे छोड़कर डॉ. आस्था हर पांचवें दिन रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक अस्पताल में तैनात रहती हैं. नवंबर 2025 में कार्यभार संभालने के बाद से वे पूरी निष्ठा के साथ जिले की महिलाओं को मातृत्व का सुख देने में जुटी हैं. वे कहती हैं, 'जब नवजात की पहली किलकारी गूंजती है, तो अपनी बच्ची से दूर रहने का सारा दर्द मिट जाता है.'

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17 बच्चों की 8 मांएं, अस्पताल ही जिनकी कर्मभूमि है

डॉ. आस्था के साथ निर्मला, रेखा, कंचन, नाथी, मधु, अंजू, लीला और सोनिया की यह टीम सिर्फ अस्पताल का स्टाफ नहीं, बल्कि सेवा का जीवंत उदाहरण है. ये आठों महिलाएं शादीशुदा हैं और कुल मिलाकर 17 बच्चों की मांएं हैं. जब भी अस्पताल में किसी महिला की प्रसव पीड़ा बढ़ती है, ये महिलाएं अपनी ममता और बच्चों की फिक्र को दिल में दबाकर सेवा के लिए दौड़ पड़ती हैं.

मधु सिस्टर की दास्तां, बिना मां के रातें काटते हैं मासूम

टीम की सदस्य मधु पिछले चार वर्षों से यहाँ तैनात हैं. उनके पति दूसरे शहर में नौकरी करते हैं, ऐसे में उनकी 11 साल की बेटी तेजस्वी और 9 साल का बेटा रुद्राक्ष कई रातें अकेले ही घर पर बिताते हैं क्योंकि उनकी मां अस्पताल में किसी और की 'ममता' का सहारा बन रही होती हैं. मधु हर महीने करीब 250 प्रसव करवाती हैं.

सेवा की गवाही देते आंकड़े

प्रतापगढ़ अस्पताल के लेबर रूम की यह टीम हर महीने औसतन 250 से अधिक सुरक्षित प्रसव करवा रही है. बता दें कि साल 2025 में 6969 सुरक्षित प्रसव और 6808 बच्चों का जन्म. साल 2026 (अब तक) में 2066 महिलाओं की डिलीवरी और 2051 नवजातों की सुरक्षित आमद.