Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

मिट्टी के नीचे मिला मासूम… प्रतापगढ़ में दिल दहला देने वाली घटना से सनसनी!

Rajasthan News: प्रतापगढ़ में गोपालपुरा क्षेत्र में मिट्टी में दबा नवजात शिशु मिलने से सनसनी फैल गई. स्थानीय लोगों ने ताज़ा खुदी मिट्टी देखकर पुलिस को सूचना दी. जांच में पता चला कि नवजात शनिवार को जिला अस्पताल में मृत पैदा हुआ था.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Hitesh upadhyay
Published: Nov 22, 2025, 07:40 PM IST | Updated: Nov 22, 2025, 07:40 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में बढ़ी हाड़ कंपाने वाली ठंड, रात में सर्दी ने तोड़े रिकॉर्ड! जानें आपके जिले का हाल
7 Photos
weather update

राजस्थान में बढ़ी हाड़ कंपाने वाली ठंड, रात में सर्दी ने तोड़े रिकॉर्ड! जानें आपके जिले का हाल

पंचायतीराज का बदला नक्शा, राजस्थान के 41 जिलों में पंचायत पुनर्गठन की अधिसूचना जारी
6 Photos
jaipur news

पंचायतीराज का बदला नक्शा, राजस्थान के 41 जिलों में पंचायत पुनर्गठन की अधिसूचना जारी

हाईकोर्ट का निर्देश, जयपुर मेट्रो कर्मचारियों की समस्याओं का 'आपसी संवाद' से करें समाधान
6 Photos
jaipur news

हाईकोर्ट का निर्देश, जयपुर मेट्रो कर्मचारियों की समस्याओं का 'आपसी संवाद' से करें समाधान

डूंगरी बांध विवाद पर लगा विराम, 78 नहीं, सिर्फ 16 गांव होंगे प्रभावित, पढ़ें पूरी अपडेट
8 Photos
jaipur news

डूंगरी बांध विवाद पर लगा विराम, 78 नहीं, सिर्फ 16 गांव होंगे प्रभावित, पढ़ें पूरी अपडेट

मिट्टी के नीचे मिला मासूम… प्रतापगढ़ में दिल दहला देने वाली घटना से सनसनी!

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ शहर में आज एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जब गोपालपुरा क्षेत्र में एक नवजात शिशु मिट्टी में दबा हुआ मिला. तालाबखेड़ा के पीछे स्थित खाली पड़े मैदान में ताज़ा खुदी मिट्टी देखकर स्थानीय लोगों को शक हुआ. पास जाकर देखा तो मिट्टी में एक नवजात लड़के का शव था. तत्काल लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात को एंबुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया. शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. धीरज सेन ने जांच कर नवजात को मृत घोषित किया. डॉक्टरों के अनुसार नवजात पूरा समय का था और उसका वजन 2 किलो 170 ग्राम पाया गया.

सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और चिकित्सा विभाग ने तत्काल जांच शुरू की. अस्पताल रिकॉर्ड खंगाले गए और परिजनों से पूछताछ की गई. जांच में खुलासा हुआ कि नवजात का जन्म शनिवार को ही जिला अस्पताल में हुआ था और जन्म के समय ही वह मृत अवस्था में था. नवजात का शव अपने साथ ले गए और गोपालपुरा के सुनसान स्थान पर गड्ढा खोदकर दफना दिया. स्थानीय लोगों को संदेह होने पर मामला पुलिस तक पहुंचा. पुलिस ने अस्पताल रिकॉर्ड, डिलीवरी विवरण और स्टाफ से बातचीत के बाद यह पुष्टि की कि शिशु मृत पैदा हुआ था.

परिजनों ने की कानूनी औपचारिकताएं
इसके बाद पुलिस ने परिजनों को बुलाकर सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करवाईं. निरीक्षण के बाद पुलिस की मौजूदगी में परिजनों को नवजात को विधि अनुसार पुनः दफनाने की अनुमति दी गई. शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. धीरज सेन ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में नवजात—चाहे मृत हो या जीवित—को खुले में नहीं छोड़ना चाहिए. जिला अस्पताल में पालना गृह सहित सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं, जहां सुरक्षित व सम्मानजनक तरीके से ऐसे मामलों का समाधान किया जा सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Pratapgarh News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news