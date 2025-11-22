मिट्टी के नीचे मिला मासूम… प्रतापगढ़ में दिल दहला देने वाली घटना से सनसनी!

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ शहर में आज एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जब गोपालपुरा क्षेत्र में एक नवजात शिशु मिट्टी में दबा हुआ मिला. तालाबखेड़ा के पीछे स्थित खाली पड़े मैदान में ताज़ा खुदी मिट्टी देखकर स्थानीय लोगों को शक हुआ. पास जाकर देखा तो मिट्टी में एक नवजात लड़के का शव था. तत्काल लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात को एंबुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया. शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. धीरज सेन ने जांच कर नवजात को मृत घोषित किया. डॉक्टरों के अनुसार नवजात पूरा समय का था और उसका वजन 2 किलो 170 ग्राम पाया गया.

सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और चिकित्सा विभाग ने तत्काल जांच शुरू की. अस्पताल रिकॉर्ड खंगाले गए और परिजनों से पूछताछ की गई. जांच में खुलासा हुआ कि नवजात का जन्म शनिवार को ही जिला अस्पताल में हुआ था और जन्म के समय ही वह मृत अवस्था में था. नवजात का शव अपने साथ ले गए और गोपालपुरा के सुनसान स्थान पर गड्ढा खोदकर दफना दिया. स्थानीय लोगों को संदेह होने पर मामला पुलिस तक पहुंचा. पुलिस ने अस्पताल रिकॉर्ड, डिलीवरी विवरण और स्टाफ से बातचीत के बाद यह पुष्टि की कि शिशु मृत पैदा हुआ था.

परिजनों ने की कानूनी औपचारिकताएं

इसके बाद पुलिस ने परिजनों को बुलाकर सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करवाईं. निरीक्षण के बाद पुलिस की मौजूदगी में परिजनों को नवजात को विधि अनुसार पुनः दफनाने की अनुमति दी गई. शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. धीरज सेन ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में नवजात—चाहे मृत हो या जीवित—को खुले में नहीं छोड़ना चाहिए. जिला अस्पताल में पालना गृह सहित सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं, जहां सुरक्षित व सम्मानजनक तरीके से ऐसे मामलों का समाधान किया जा सकता है.

