कई दिनों से फैल रहे शोर पर लगाम! बैंड, ढोल और रिसोर्ट साउंड पर प्रतापगढ़ पुलिस का एक्शन शुरू

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ शहर में बीते कई दिनों से देर रात तक बैंड-बाजे, ढोल और रिसोर्ट में तेज ध्वनि के कारण आमजन, विशेषकर विद्यार्थियों को हो रही परेशानी को देखते हुए पुलिस प्रशासन अब पूरी तरह सख्त हो गया है. एसपी बी. आदित्य के निर्देशन में और डीएसपी गजेंद्र सिंह जोधा के नेतृत्व में आज दोपहर प्रतापगढ़ थाने पर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक में सीओ गजेंद्र सिंह राव और कोतवाल दीपक बंजारा भी मौजूद रहे.

ध्वनि प्रदूषण से विद्यार्थियों की पढ़ाई पर आ रहा था असर

बैठक में शहर के सभी बैंड-बाजे संचालक, ढोल पार्टी और रिसोर्ट संचालकों को बुलाया गया तथा स्पष्ट निर्देश जारी किए गए कि रात 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार का साउंड संचालन नहीं होगा. निर्धारित समय सीमा के बाद ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पिछले कुछ समय से देर रात तक तेज आवाज में दर्जनों बैंड गाड़ियों का एक साथ संचालन देखा जा रहा था, जिससे आवासीय क्षेत्रों में अत्यधिक शोर फैल रहा था. इसका सीधा असर विद्यार्थियों की पढ़ाई और आमजन की दिनचर्या पर पड़ रहा था.

पुलिस ने शिकायतों पर की कार्रवाई

शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने अब यह कार्रवाई आरंभ की है. अधिकारियों ने संचालकों को चेताया कि यदि 10 बजे के बाद साउंड बजता मिला तो कानूनी कार्रवाई, उपकरण जब्ती और अन्य दंडात्मक कार्रवाई से भी गुरेज नहीं किया जाएगा. पुलिस प्रशासन का कहना है कि यह कदम शहर में शांति, अध्ययन माहौल और आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है तथा नियमों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

