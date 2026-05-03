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17 करोड़ का अस्पताल या सिर्फ फोटो सेशन? प्रतापगढ़ क्रिटिकल केयर ब्लॉक की पोल खुली, मरीजों की शिफ्टिंग का वीडियो वायरल

Rajathan news: प्रतापगढ़ जिला अस्पताल का 17 करोड़ का क्रिटिकल केयर ब्लॉक विवादों में है. अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान मरीजों की फर्जी शिफ्टिंग के वीडियो वायरल होने और मौके पर ताले व गंदगी मिलने से स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खुल गई है.

Edited byArti PatelReported byHitesh upadhyay
Published: May 03, 2026, 04:06 PM|Updated: May 03, 2026, 04:06 PM
17 करोड़ का अस्पताल या सिर्फ फोटो सेशन? प्रतापगढ़ क्रिटिकल केयर ब्लॉक की पोल खुली, मरीजों की शिफ्टिंग का वीडियो वायरल
Image Credit: Rajathan news

pratapgarh News: सरकारी अस्पतालों से आमजन की सबसे बड़ी उम्मीद बेहतर इलाज और भरोसेमंद व्यवस्था होती है. लेकिन प्रतापगढ़ जिला अस्पताल में 17 करोड़ रुपए की लागत से बने क्रिटिकल केयर ब्लॉक को लेकर उपजे विवाद ने स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत पर गंभीर प्रश्नचिन्ह लगा दिए हैं. जी मीडिया की टीम ने जब मौके पर पहुंचकर जमीनी हकीकत देखी, तो दावों के उलट वहां धूल, गंदगी और ताले लटके मिले.

कागजी दावे बनाम जमीनी हकीकत
शनिवार को चिकित्सा विभाग के आला अधिकारियों ने इस अत्याधुनिक ब्लॉक का निरीक्षण किया था. बता दें कि निरीक्षण के दौरान निदेशक (जन स्वास्थ्य) के निर्देश पर जिला प्रभारी डॉ. राकेश कुमार और सीएमएचओ डॉ. जीवराज मीणा ने दावा किया कि यहां कैंसर डे-केयर और डायलिसिस जैसी सुपर स्पेशलिटी सेवाएं शुरू कर दी गई हैं. वहीं जब जी मीडिया ने पड़ताल की तो ब्लॉक के मुख्य गेट पर ताले लटके मिले. पूरे परिसर में धूल जमी थी और गंदगी के ढेर दिखाई दे रहे थे, जो विभाग के दावों को झुठला रहे थे.

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वीडियो वायरल, 'इलाज के नाम पर नाटक?'
पूर्व विधायक रामलाल मीणा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर सनसनी फैला दी है. उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को मात्र एक 'फोटो सेशन' करार दिया है. अधिकारियों को वार्ड भरा हुआ दिखाने के लिए बिलकिस बाई वार्ड में भर्ती मरीजों को आनन-फानन में क्रिटिकल केयर ब्लॉक में शिफ्ट किया गया. वीडियो में दावा किया गया है कि फोटो खिंचवाने के मात्र 10 मिनट बाद ही मरीजों को वापस पुराने वार्ड में भेज दिया गया. आरोप है कि कई मरीजों ने नए वार्ड की सुविधा देख वहीं रुकने की इच्छा जताई, लेकिन उन्हें जबरन पुराने वार्ड में धकेल दिया गया.

राजनीतिक उबाल और पुरानी सौगात
यह मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ चुका है. पूर्व विधायक ने इसे जनता के साथ बड़ा धोखा बताया है. रामलाल मीणा के अनुसार, यह ब्लॉक पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सौगात थी, जिसे राजस्थान में केवल तीन स्थानों (जोधपुर, दौसा और प्रतापगढ़) में ही बनाया गया था. उन्होंने आरोप लगाया कि अत्याधुनिक सुविधाओं और सेंट्रल एसी से लैस यह वार्ड पिछले ढाई साल से बंद पड़ा है. आंदोलन की चेतावनी के बाद आनन-फानन में दिखावे के लिए उद्घाटन तो कर दिया गया, लेकिन आज भी यहां ताले ही लटके हैं.

सिस्टम पर गंभीर सवाल
प्रतापगढ़ जैसे आदिवासी बाहुल्य जिले में, जहां मरीजों को उदयपुर या अहमदाबाद रेफर होना पड़ता है, वहां 17 करोड़ का प्रोजेक्ट केवल शोपीस बनकर रह गया है.क्या वास्तव में सेवाएं शुरू हुईं? क्या मरीजों की जान से ज्यादा 'फोटो सेशन' जरूरी है? धूल और गंदगी के बीच सुपर स्पेशलिटी इलाज कैसे संभव है?

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About the Author

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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