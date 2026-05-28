/Pratapgarh: छोटीसादड़ी थाना क्वार्टर में महिला कॉन्स्टेबल का मिला संदिग्ध शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले के छोटीसादड़ी थाना परिसर स्थित पुलिस क्वार्टर में एक महिला कॉन्स्टेबल का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से पूरे पुलिस महकमे में सनसनी फैल गई है. मृतका की पहचान सोम कुंवर के रूप में हुई है, जो प्रतापगढ़ जिले के वरमंडल क्षेत्र की निवासी थीं. ईद पर्व पर ड्यूटी पर न पहुंचने और फोन न उठाने के बाद जब पुलिसकर्मियों ने क्वार्टर पर जाकर देखा, तो वह मृत अवस्था में मिलीं. इस घटना के बाद मृतका के परिजनों ने मामले को पूरी तरह संदिग्ध बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है और कई गंभीर सवाल उठाए हैं.

पहरे पर थी ड्यूटी, फोन नहीं उठाने पर खुला राज

जानकारी के अनुसार, ईद के त्योहार के मद्देनजर सुबह के समय महिला कॉन्स्टेबल सोम कुंवर की ड्यूटी पहरे पर लगाई गई थी. जब वे नियत समय पर ड्यूटी पर नहीं पहुंचीं, तो साथी पुलिसकर्मियों ने उन्हें कई बार फोन किया. बार-बार कॉल करने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिला, तो पुलिसकर्मियों को शंका हुई. इसके बाद जब थाना परिसर में ही स्थित उनके क्वार्टर पर जाकर देखा गया, तो अंदर सोम कुंवर का शव मिला, जिससे परिसर में अफरा-तफरी मच गई.

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जांच के लिए जुटी FSL टीम

घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक (SP) बी. आदित्य, उपखंड अधिकारी और छोटीसादड़ी सीओ सहित भारी पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंच गया. मामले की गहनता से जांच के लिए प्रतापगढ़ से एफएसएल (FSL) और एमओबी (MOB) टीमों को मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए हैं.

एसपी बी. आदित्य ने मौके का मुआयना करने के बाद बताया कि- जिस क्वार्टर में महिला कॉन्स्टेबल का शव मिला, उसका दरवाजा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से टूटा हुआ प्रतीत हो रहा है. मृतका की स्कूटी भी क्वार्टर के सामने खड़ी नहीं मिली, जिससे मामला और उलझ गया है. पुलिस के अनुसार मौके से अब तक कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, हालांकि परिजनों ने किसी लिखे हुए कागज का जिक्र किया है जिसकी जांच की जा रही है.

रात 9 बजे तक खुश थी बेटी, अचानक सुसाइड कैसे?

घटना की सूचना पाकर मृतका के परिजन भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने बेटी की मौत पर गहरा संदेह जताया है. परिजनों ने पोस्टमार्टम करवाने पर भी शुरुआती आपत्ति दर्ज कराई और निष्पक्ष जांच की मांग की. परिजनों का कहना है कि सोम कुंवर एक दिन पहले ही अपनी छुट्टी बिताकर ड्यूटी पर लौटी थी. बीती रात करीब 9 बजे उनकी फोन पर बात हुई थी, तब वह बेहद सामान्य और खुश नजर आ रही थी. ऐसे में कुछ ही घंटों के भीतर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसकी मौत हो गई, यह बात समझ से परे है. परिजनों ने आरोप लगाया कि यदि कोई सुसाइड नोट या कागज मिला है, तो उसकी पूरी सच्चाई सामने लाई जाए.

एसपी का आश्वासन

मामले में बढ़ते आक्रोश को देखते हुए एसपी बी. आदित्य ने परिजनों को पूर्ण न्याय और निष्पक्षता का भरोसा दिलाया है. उन्होंने कहा कि पुलिस परिवार के हर संदेह को ध्यान में रखकर साक्ष्य जुटा रही है. परिजनों को संतुष्ट करने के लिए, वे जिस भी पुलिस अधिकारी से इस पूरे प्रकरण की जांच करवाना चाहेंगे, जांच उसी अधिकारी को सौंप दी जाएगी. फिलहाल धोलापानी और जलोदा जागीर सहित आसपास के कई थानों की पुलिस टीमें मामले के हर पहलू को खंगालने में जुटी हुई हैं.