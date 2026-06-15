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Rajasthan News: प्रतापगढ़ में फूटा हिंदू समाज का गुस्सा, गोवंश अवशेष मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर पूरा शहर बंद

Rajasthan News: प्रतापगढ़ में धार्मिक स्थल के पास बछड़े का सिर मिलने के विरोध में सोमवार को पूरा शहर बंद रहा. 48 घंटे में भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज हिंदू समाज ने प्रदर्शन कर नगर परिषद के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है.

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Jun 15, 2026, 01:43 PM|Updated: Jun 15, 2026, 01:43 PM
Rajasthan News: प्रतापगढ़ में फूटा हिंदू समाज का गुस्सा, गोवंश अवशेष मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर पूरा शहर बंद
Image Credit: Rajasthan news

Pratapgarh Hindu Samaj Protest: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर एक धार्मिक स्थल के समीप गोवंश (गाय के बछड़े) का सिर मिलने की शर्मनाक घटना को लेकर उपजा जनआक्रोश अब सड़कों पर आ गया है. घटना के दो दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज हिंदू समाज और विभिन्न सामाजिक-धार्मिक संगठनों के आह्वान पर सोमवार को प्रतापगढ़ शहर पूर्णतया बंद रहा. सुबह से ही शहर के प्रमुख बाजार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और दुकानें स्वेच्छा से बंद रहीं, जिससे सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आया.

धार्मिक भावनाएं आहत, 48 घंटे का अल्टीमेटम हुआ खत्म
पूरे मामले को लेकर क्षेत्र के लोगों में भारी नाराजगी है. इस घटना के विरोध में रविवार को नगर परिषद परिसर में हिंदू समाज की एक महाबैठक आयोजित की गई थी. बैठक में सर्वसम्मति से सोमवार को प्रतापगढ़ बंद रखने का निर्णय लिया गया था, जिसके बाद युवाओं की टोलियों ने बाजारों में घूमकर व्यापारियों से समर्थन मांगा था.हिंदू समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि धार्मिक स्थल के पास इस तरह की हरकत कर सांप्रदायिक सौहार्द और लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है.पुलिस को आरोपियों को पकड़ने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था, जिसकी अवधि समाप्त होने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से लोगों का गुस्सा भड़क उठा.

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सड़कों पर प्रदर्शन, अब अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे संगठन
सोमवार सुबह से ही विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता और हिंदू समाज के लोग टोलियों के रूप में सड़कों पर उतरे और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया. व्यापारियों ने भी इस गंभीर मुद्दे पर स्वतः ही अपनी दुकानें बंद रखकर आक्रोश का समर्थन किया.

बाजार बंद करवाने और प्रदर्शन के बाद आक्रोशित सर्वसमाज और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता नगर परिषद कार्यालय के बाहर पहुंच गए और वहां अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं. प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि जब तक दोषियों को बेनकाब कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक उनका यह आंदोलन और धरना लगातार जारी रहेगा.

संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात
शहर के हालातों और बंद के व्यापक असर को देखते हुए जिला व पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद और अलर्ट मोड पर है. शहर के संवेदनशील और मुख्य चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस की टीमें लगातार गश्त कर स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं. फिलहाल पूरा घटनाक्रम शांतिपूर्ण है, लेकिन शहरवासियों की नजरें पुलिस के खुलासे पर टिकी हैं.

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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