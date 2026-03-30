Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

प्रतापगढ़ में शिकार के दौरान बड़ा हादसा, मक्के की रखवाली कर रहे युवक को लगी गोली, हालत नाजुक

Rajasthan News: प्रतापगढ़ के पनावला गांव में मक्के के खेत की रखवाली कर रहे पप्पू गुर्जर को शिकारी की गोली लग गई. नीलगाय के शिकार के दौरान चली गोली युवक के सिर में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर किया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByHitesh upadhyay
Published:Mar 30, 2026, 03:09 PM IST | Updated:Mar 30, 2026, 03:09 PM IST

Trending Photos

राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी, इस महीने खाते में आएगी CM किसान की 6 किस्त!
7 Photos
CM Kisan Samman Nidhi

राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी, इस महीने खाते में आएगी CM किसान की 6 किस्त!

1 अप्रैल से राजस्थान में बड़ा बदलाव! आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर, जानिए क्या-क्या हुआ महंगा
8 Photos
Rajasthan New Rules From 1 April

1 अप्रैल से राजस्थान में बड़ा बदलाव! आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर, जानिए क्या-क्या हुआ महंगा

Kota: कोटा में दिखा पश्चिमी विक्षोभ का असर, इन इलाकों में आंधी-तूफान के साथ झमाझम बारिश का ऑरेंज अलर्ट
8 Photos
Kota weather

Kota: कोटा में दिखा पश्चिमी विक्षोभ का असर, इन इलाकों में आंधी-तूफान के साथ झमाझम बारिश का ऑरेंज अलर्ट

अजमेर के लिए NHAI का बड़ा ऐलान, जाम-मुक्त बनेगा 200 फीट चौराहा, 2 साल में पूरा होगा प्रोजेक्ट
9 Photos
Rajasthan Government Project

अजमेर के लिए NHAI का बड़ा ऐलान, जाम-मुक्त बनेगा 200 फीट चौराहा, 2 साल में पूरा होगा प्रोजेक्ट

प्रतापगढ़ में शिकार के दौरान बड़ा हादसा, मक्के की रखवाली कर रहे युवक को लगी गोली, हालत नाजुक

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले के सुहागपुरा थाना क्षेत्र के पनावला गांव में शिकार के चक्कर में एक बेगुनाह युवक की जान आफत में पड़ गई। खेत पर फसल की रखवाली कर रहे युवक को अज्ञात शिकारी की गोली लग गई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.

खेत में रखवाली के दौरान हुआ हादसा
जानकारी के अनुसार, घायल युवक की पहचान पाना उर्फ पप्पू गुर्जर (पिता मदनलाल गुर्जर) के रूप में हुई है. पप्पू अपने खेत पर मक्के की फसल को जानवरों से बचाने के लिए रखवाली कर रहा था. इसी दौरान पास ही कोई अज्ञात शिकारी नीलगाय का शिकार करने की फिराक में था. बता दें कि शिकारी द्वारा चलाई गई गोली निशाना चूककर सीधे पप्पू के सिर में जा लगी. गोली लगते ही युवक लहुलुहान होकर खेत में गिर पड़ा.

उदयपुर रेफर, हालत चिंताजनक
परिजन आनन-फानन में घायल पप्पू को जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे. सिर में गंभीर चोट और ज्यादा खून बहने के कारण डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे तुरंत उदयपुर रेफर कर दिया है. घर के चिराग को इस हालत में देख परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे पनावला गांव में इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश व्याप्त है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पुलिस की कार्रवाई और ग्रामीणों की मांग
सूचना मिलते ही सुहागपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। पुलिस अवैध शिकार और लापरवाही से फायरिंग के एंगल पर जांच कर रही है. अज्ञात शिकारी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश तेज कर दी गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि क्षेत्र में जंगल के आसपास अवैध शिकार करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में किसी और ग्रामीण की जान जोखिम में न पड़े.

पढ़ें राजस्थान की ये अपडेट भी…

प्रतापगढ़ के जिला चिकित्सालय के ICU में भर्ती राजस्व मंत्री हेमंत मीणा को देर रात बेहतर उपचार के लिए उदयपुर रेफर कर दिया गया है. अंबामाता स्थित आवास पर चक्कर आने और कमजोरी के बाद उन्हें भर्ती कराया गया था, जहां उनका ब्लड प्रेशर 190 तक पहुंच गया. लगातार उतार-चढ़ाव और दो दिन की अत्यधिक व्यस्तता के चलते डॉक्टरों ने उन्हें उच्च चिकित्सा केंद्र भेजने का निर्णय लिया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Pratapgarh News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news