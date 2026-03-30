प्रतापगढ़ में शिकार के दौरान बड़ा हादसा, मक्के की रखवाली कर रहे युवक को लगी गोली, हालत नाजुक

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले के सुहागपुरा थाना क्षेत्र के पनावला गांव में शिकार के चक्कर में एक बेगुनाह युवक की जान आफत में पड़ गई। खेत पर फसल की रखवाली कर रहे युवक को अज्ञात शिकारी की गोली लग गई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.

खेत में रखवाली के दौरान हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार, घायल युवक की पहचान पाना उर्फ पप्पू गुर्जर (पिता मदनलाल गुर्जर) के रूप में हुई है. पप्पू अपने खेत पर मक्के की फसल को जानवरों से बचाने के लिए रखवाली कर रहा था. इसी दौरान पास ही कोई अज्ञात शिकारी नीलगाय का शिकार करने की फिराक में था. बता दें कि शिकारी द्वारा चलाई गई गोली निशाना चूककर सीधे पप्पू के सिर में जा लगी. गोली लगते ही युवक लहुलुहान होकर खेत में गिर पड़ा.

उदयपुर रेफर, हालत चिंताजनक

परिजन आनन-फानन में घायल पप्पू को जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे. सिर में गंभीर चोट और ज्यादा खून बहने के कारण डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे तुरंत उदयपुर रेफर कर दिया है. घर के चिराग को इस हालत में देख परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे पनावला गांव में इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश व्याप्त है.

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पुलिस की कार्रवाई और ग्रामीणों की मांग

सूचना मिलते ही सुहागपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। पुलिस अवैध शिकार और लापरवाही से फायरिंग के एंगल पर जांच कर रही है. अज्ञात शिकारी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश तेज कर दी गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि क्षेत्र में जंगल के आसपास अवैध शिकार करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में किसी और ग्रामीण की जान जोखिम में न पड़े.

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प्रतापगढ़ के जिला चिकित्सालय के ICU में भर्ती राजस्व मंत्री हेमंत मीणा को देर रात बेहतर उपचार के लिए उदयपुर रेफर कर दिया गया है. अंबामाता स्थित आवास पर चक्कर आने और कमजोरी के बाद उन्हें भर्ती कराया गया था, जहां उनका ब्लड प्रेशर 190 तक पहुंच गया. लगातार उतार-चढ़ाव और दो दिन की अत्यधिक व्यस्तता के चलते डॉक्टरों ने उन्हें उच्च चिकित्सा केंद्र भेजने का निर्णय लिया है.