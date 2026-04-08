Rajasthan News: प्रतापगढ़ के 'ऑपरेशन त्रिनेत्र' के तहत पुलिस ने 20 हजार के इनामी तस्कर कारूलाल पाटीदार को गिरफ्तार किया है. आरोपी 2021 में 343 किलो डोडाचूरा तस्करी के मामले में फरार चल रहा था. पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है.
Trending Photos
Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले में चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत पुलिस थाना छोटीसादड़ी ने एनडीपीएस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 हजार रुपये के इनामी आरोपी कारूलाल पाटीदार को गिरफ्तार किया है.
343 किलो डोडाचूरा से जुड़ा है मामला
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के निर्देशन में की गई. थानाधिकारी प्रवीण टांक ने बताया कि मामला 30 सितंबर 2021 का है, जब पुलिस टीम भाटखेड़ा से केसुन्दा जाने वाले मार्ग पर गश्त कर रही थी.इस दौरान एक संदिग्ध स्कॉर्पियो वाहन नजर आया, जिसकी आगे की नंबर प्लेट नहीं थी. पुलिस को देखकर चालक वाहन छोड़कर खेतों और नालों के रास्ते फरार हो गया. वाहन की तलाशी लेने पर उसमें 17 प्लास्टिक के कट्टों में कुल 343 किलोग्राम अवैध अफीम डोडाचूरा बरामद हुआ, जिसे जब्त कर लिया गया.
इस मामले में थाना छोटीसादड़ी में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई. जांच के दौरान पहले ही दो आरोपियों-वीरेंद्र उर्फ विरू आंजना और यसवंतसिंह उर्फ लाला-को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है. आगे की जांच में सामने आया कि जब्त डोडाचूरा आरोपी कारूलाल पाटीदार से खरीदा गया था.
दबाव के आगे झुका आरोपी, किया सरेंडर
बता दें कि पुलिस द्वारा लगातार तलाश के बावजूद आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था, जिस पर 20 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था. आखिरकार 6 अप्रैल 2026 को आरोपी ने न्यायालय में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे डिटेन कर पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल आरोपी से अवैध डोडाचूरा के संबंध में पूछताछ जारी है और पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Pratapgarh News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!