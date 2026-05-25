/Rajasthan News: प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कामयाबी, साइबर सेल ने खोज निकाले ₹27 लाख के 121 गुमशुदा मोबाइल

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Rajasthan News: प्रतापगढ़ पुलिस ने साइबर सेल और CEIR पोर्टल की मदद से ₹27 लाख कीमत के 121 गुमशुदा मोबाइल बरामद किए हैं. एसपी बी. आदित्य के निर्देशन में इन सभी फोन्स को उनके वास्तविक मालिकों को वापस लौटाया गया, जिससे आम जनता में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है.
Pratapgarh News: आज के डिजिटल दौर में मोबाइल सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं, बल्कि इंसान की आधी जिंदगी और उसका पूरा डेटा होता है. ऐसे में जब किसी का कीमती फोन खो जाए, तो उसकी उम्मीदें लगभग टूट जाती हैं. लेकिन प्रतापगढ़ जिला पुलिस और उसकी स्पेशल साइबर सेल ने तकनीकी विशेषज्ञता का सटीक इस्तेमाल करते हुए आम जनता के चेहरों पर एक बार फिर बड़ी मुस्कान लौटाई है.
पुलिस ने विभिन्न थानों में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्टों पर कड़ा एक्शन लेते हुए करीब 27 लाख रुपये की बाजार कीमत वाले 121 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद करने में बड़ी सफलता हासिल की है. सोमवार को पुलिस अधिकारियों ने इन सभी मोबाइल फोन्स को उनके असली और वास्तविक मालिकों को सुपुर्द कर दिया.
CEIR पोर्टल और साइबर सेल का संयुक्त एक्शन प्लान
इस पूरी रिकवरी और बड़े एक्शन के पीछे पुलिस की आधुनिक विंग और केंद्र सरकार के खास तकनीक का सबसे बड़ा हाथ रहा.यह पूरी बड़ी कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक (SP) बी. आदित्य के कड़े निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह जोधा के कुशल मार्गदर्शन में जिले के सभी थानाधिकारियों द्वारा अंजाम दी गई.प्रतापगढ़ साइबर सेल ने भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से गुमशुदा मोबाइल फोन ट्रैक करने के लिए विकसित किए गए CEIR पोर्टल की तकनीकी मदद ली. इस पोर्टल के जरिए अलग-अलग थानों में दर्ज आईएमईआई (IMEI) नंबरों को सर्विलांस पर डाला गया और देश के विभिन्न हिस्सों से 121 स्मार्टफोन ट्रैक कर रिकवर किए गए.
एसपी ऑफिस में बांटे गए फोन, मालिकों ने जताया पुलिस का आभार
प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय और संबंधित थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर सभी मोबाइल धारकों को आमंत्रित किया गया.जैसे ही लोगों को उनके खोए हुए महंगे और जरूरी स्मार्टफोन वापस मिले, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. कई लोगों के फोन में उनका बेहद जरूरी ऑफिशियल डेटा और पारिवारिक तस्वीरें थीं, जिनके मिलने की उम्मीद वे छोड़ चुके थे.अपने हैंडसेट वापस पाकर सभी मोबाइल धारकों ने प्रतापगढ़ पुलिस की त्वरित कार्यशैली, साइबर टीम की मेहनत और एसपी बी. आदित्य का सहृदय आभार व्यक्त किया. ग्रामीणों और शहरवासियों ने कहा कि पुलिस की इस अनूठी जनसेवा से आमजन में खाकी के प्रति विश्वास और सम्मान और ज्यादा मजबूत हुआ है.
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