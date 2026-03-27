प्रतापगढ़ में बेकाबू कार ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, खेत जा रहे किसान की दर्दनाक मौत

Pratapgarh Car Bike Accident: प्रतापगढ़ जिले के हथुनिया थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक भीषण सड़क हादसे ने एक हंसते-खेलते परिवार की खुशियां छीन लीं. गोवर्धनपुरा गांव के पास तेज रफ्तार का कहर एक मेहनतकश किसान की जान पर भारी पड़ गया.

खेत जाते समय हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार, अवलेश्वर निवासी घनश्याम कुमावत (48) प्रतापगढ़ से अपने खेत की ओर जा रहे थे. गोवर्धनपुरा के पास सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उनकी मोटरसाइकिल को सीधी टक्कर मार दी. बता दें कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के पुर्जे-पुर्जे होकर पास के खेत में जा गिरे. घनश्याम गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े.

अस्पताल पहुंचने से पहले थमी सांसें

हादसे के तुरंत बाद राहगीरों ने एम्बुलेंस की मदद से घनश्याम को जिला अस्पताल पहुंचाया. हालांकि, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, अस्पताल में डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

घनश्याम कुमावत खेती-बाड़ी के जरिए अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे थे. उनके परिवार में एक बेटा और एक बेटी हैं, जो अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं. बेटे ने हाल ही में ग्रेजुएशन पूरा किया था और पिता की उम्मीदें उससे जुड़ी थीं. पिता के अचानक चले जाने से बच्चों के सिर से साया उठ गया है और गांव में शोक की लहर है.

पुलिस की कार्रवाई

हथुनिया थाना पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है. टक्कर मारने वाली कार और उसके चालक की तलाश के साथ ही हादसे के कारणों की गहनता से जांच की जा रही है.

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