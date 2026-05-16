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Rajasthan News: प्रतापगढ़ में पैंथर का दहशत, सेवना गांव में ताबड़तोड़ हमला कर 5 लोगों को किया लहुलूहान, 2 गंभीर

Rajasthan News: प्रतापगढ़ के सेवना गांव में शनिवार सुबह एक पैंथर ने अलग-अलग जगहों पर हमला कर 5 ग्रामीणों को घायल कर दिया. इनमें दो की हालत गंभीर है. सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने पैंथर को पकड़ने के लिए क्षेत्र में पिंजरा लगाने और निगरानी की कार्रवाई शुरू कर दी है.

Edited byArti PatelReported byHitesh upadhyay
Published: May 16, 2026, 03:43 PM|Updated: May 16, 2026, 03:43 PM
Rajasthan News: प्रतापगढ़ में पैंथर का दहशत, सेवना गांव में ताबड़तोड़ हमला कर 5 लोगों को किया लहुलूहान, 2 गंभीर
Image Credit: Panther Attack Pratapgarh

Panther Attack Pratapgarh: प्रतापगढ़ जिले के दलोट ब्लॉक अंतर्गत सेवना गांव में शनिवार सुबह पैंथर के हमले से हड़कंप मच गया. पैंथर ने अलग-अलग स्थानों पर हमला कर पांच लोगों को घायल कर दिया, जिनमें दो की हालत गंभीर बताई जा रही है.गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जबकि अन्य घायलों का उपचार जारी है.

पैंथर का हमला

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जानकारी के अनुसार नदी किनारे और गांव क्षेत्र में मौजूद लोगों पर अचानक पैंथर ने हमला कर दिया. हमले में घायल लोगों को तत्काल उपचार के लिए प्रतापगढ़ जिला अस्पताल पहुंचाया गया. घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है और ग्रामीणों में भय व्याप्त है.

दो की हालत नाजुक, जिला अस्पताल रेफर

वन विभाग के रेंजर दिलीप सिंह ने बताया कि सुबह सूचना मिली थी कि सेवना तालाब क्षेत्र के पास किसी वन्य जीव, संभवतः पैंथर, के हमले में पांच लोग घायल हुए हैं. इनमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि तीन को हल्की चोटें और खरोंच आई हैं. घटना के बाद विभागीय टीम को मौके पर भेज दिया गया है तथा पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की तैयारी पूरी कर ली गई है. वन विभाग द्वारा क्षेत्र में निगरानी बढ़ाई गई है और नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है.

मंदिर से लेकर नदी किनारे तक... चुन-चुन कर किया हमला

वहीं घायल दिलीप मीणा ने बताया कि सबसे पहले गांव के महाकाल मंदिर के पास दीपक पर हमला हुआ, इसके बाद बंसीलाल और रामचंद्र पर पैंथर ने हमला किया. बाद में नदी किनारे मौजूद हीरालाल और फिर उन पर हमला किया गया. घायल ने दावा किया कि अब तक पांच लोगों पर हमला हो चुका है और दो अन्य लोगों के घायल होने की भी सूचना मिल रही है.

वन विभाग अलर्ट

बता दें कि घटना के बाद वन विभाग और प्रशासन अलर्ट मोड पर है. पैंथर की तलाश के लिए टीमों को तैनात किया गया है तथा ग्रामीणों से सतर्क रहने और अकेले बाहर नहीं निकलने की अपील की जा रही है.

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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