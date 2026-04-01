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Rajasthan News: पेड़ काटने के विवाद में युवक की हत्या, प्रतापगढ़ कोर्ट ने आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास

Rajasthan News: प्रतापगढ़ न्यायालय ने पीपलखूंट के लाम्बाडाबरा में पेड़ काटने के विवाद में कुल्हाड़ी से हत्या करने वाले आरोपी अर्जुन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायाधीश आशा कुमारी ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByHitesh upadhyay
Published:Apr 01, 2026, 06:53 PM IST | Updated:Apr 01, 2026, 06:53 PM IST

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Rajasthan News: पेड़ काटने के विवाद में युवक की हत्या, प्रतापगढ़ कोर्ट ने आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास

Pratapgarh Murder Case: पेड़ काटने को लेकर हुए विवाद ने एक युवक की जान ले ली थी, जिस मामले में अब न्यायालय ने सख्त फैसला सुनाया है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशा कुमारी ने हत्या के आरोपी अर्जुन निवासी लाम्बाडाबरा थाना पीपलखूंट को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है.

विवाद से हत्या तक

लोक अभियोजक तरूणदास वैरागी ने बताया की घटना 1 अगस्त 2022 की है. प्रार्थी नानका अपने खेत पर काम कर रहा था, तभी उसका पुत्र अनिल भी वहां पहुंचा. अनिल ने देखा कि खेत की मेड़ पर अर्जुन और उसकी पत्नी जमना पेड़ काट रहे थे. जब अनिल ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो आरोपी अर्जुन ने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमले में अनिल की गर्दन और कंधे पर गंभीर चोटें आईं, जिससे वह मौके पर ही गिर गया. घटना के दौरान आरोपी की पत्नी द्वारा भी उसे जान से मारने के लिए उकसाया जा रहा था.घटना के दौरान बीच-बचाव करने आए अन्य लोगों पर भी हमला किया गया, जिससे एक व्यक्ति के हाथ की उंगली में चोट आई.
कानूनी प्रक्रिया और फैसला

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गंभीर रूप से घायल अनिल को तुरंत प्रतापगढ़ जिला अस्पताल ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी. मामले में थाना पीपलखूंट पुलिस ने धारा 302 आईपीसी के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की और पर्याप्त साक्ष्य जुटाने के बाद चालान न्यायालय में पेश किया.अभियोजन पक्ष ने अदालत में 16 गवाह, 22 दस्तावेज , 4 आर्टिकल (साक्ष्य) प्रदर्शित किए. सभी तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने आरोपी अर्जुन को दोषी मानते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 25 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई. राज्य पक्ष की ओर से लोक अभियोजक तरूणदास वैरागी ने प्रभावी पैरवी की, जिसके आधार पर अदालत ने यह अहम फैसला सुनाया.

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