/Rajasthan News: मंत्री हेमंत मीणा की तबीयत फिर बिगड़ी, हाई BP के बाद अस्पताल में भर्ती, देर रात मिली छुट्टी

Rajasthan News: प्रतापगढ़ में राजस्थान के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा की तबीयत अचानक बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया. जांच में हाई ब्लड प्रेशर की पुष्टि हुई. उपचार के बाद देर रात उन्हें छुट्टी दे दी गई. पिछले एक महीने में यह तीसरी बार है जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ा है.
Pratapgarh News: राजस्थान के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा के स्वास्थ्य को लेकर एक बार फिर चिंताजनक खबर सामने आई है. प्रतापगढ़ प्रवास के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें निगरानी में रखकर उपचार किया.
अचानक बिगड़ी तबीयत, हुई जी घबराने की शिकायत
जानकारी के अनुसार, मंत्री हेमंत मीणा मंगलवार देर रात अंबा माता स्थित अपने निजी आवास पर थे. इसी दौरान उन्हें अचानक चक्कर आने और जी घबराने की शिकायत हुई. घर पर मौजूद परिजनों और स्टाफ ने तुरंत मेडिकल टीम को सूचना दी, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया.
जांच में हाई ब्लड प्रेशर की पुष्टि
अस्पताल पहुंचते ही वरिष्ठ चिकित्सकों की टीम ने मंत्री मीणा का स्वास्थ्य परीक्षण किया. बता दें कि प्राथमिक जांच में उनके ब्लड प्रेशर (BP) के काफी बढ़े होने की पुष्टि हुई. डॉक्टरों ने तुरंत उपचार शुरू किया और स्थिति सामान्य होने तक उन्हें मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया.
एक महीने में तीसरा मामला
राजस्व मंत्री के स्वास्थ्य को लेकर पिछले कुछ समय से लगातार उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है. बताया जा रहा है कि मंत्री मीणा कल ही जयपुर से प्रतापगढ़ लौटे थे. पिछले एक महीने के भीतर यह तीसरी बार है जब उनकी तबीयत खराब हुई है. इससे पहले भी वह जयपुर में अपना इलाज करा चुके हैं.
देर रात मिली छुट्टी, अब आराम पर
उपचार के बाद स्थिति में सुधार होने पर डॉक्टरों ने देर रात उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया. मंत्री मीणा फिलहाल अभी अपने आवास पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं. चिकित्सकों ने उन्हें पूरी तरह आराम करने, तनाव से बचने और नियमित अंतराल पर बीपी की जांच कराने की सख्त हिदायत दी है.
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