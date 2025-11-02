11 जोड़े, एक मंडप, हजारों दुआएं! धरीयावद में मेवाड़ा चौधरी कलाल समाज का ऐतिहासिक सामूहिक विवाह सम्मेलन

Rajasthan News: धरीयावद में मेवाड़ा चौधरी कलाल समाज द्वारा द्वितीय सामूहिक विवाह सम्मेलन का भव्य आयोजन हुआ. 11 जोड़ों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच सात फेरे लेकर जीवनभर साथ निभाने का संकल्प लिया. लोक परंपराओं संग भावुक विदाई हुई. समाज ने एकता व सहयोग की मिसाल पेश की.
Trending Photos
Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के मेवाड़ा चौधरी कलाल समाज धरीयावद के तत्वावधान में रविवार को द्वितीय सामूहिक विवाह सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया. इस शुभ अवसर पर समाज के 11 जोड़े वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पवित्र परिणय सूत्र में बंधे. कार्यक्रम का शुभारंभ एक रिशोट से हुआ, जहां से सामूहिक बिनौली बैंड-बाजों और ढोल-नगाड़ों की मधुर धुनों के साथ रवाना हुई. नगर प्रवेश के समय समाजजनों और नगरवासियों ने पुष्पवर्षा कर बारात का भव्य स्वागत किया.
पारंपरिक परिधानों में दिखे दुल्हे और दुल्हन
पारंपरिक परिधानों में सजे दूल्हे घोड़ी पर सवार होकर जब नगर में प्रवेश किए तो पूरा माहौल उत्सवमय हो उठा. पारंपरिक रस्मों और मेवाड़ी रीति-रिवाजों के बीच चौधरी समाज के सामूहिक भवन में विवाह की मुख्य रस्में सम्पन्न हुईं. वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच सभी नवयुगलों ने सात फेरे लेकर आजीवन एक-दूजे के साथ रहने का संकल्प लिया. माता-पिता और परिजनों ने कन्यादान की रस्म निभाई, वहीं समाज के वरिष्ठजनों ने नवविवाहितों को आशीर्वाद दिया. भावुक पलों के बीच बेटियों की विदाई की गई, तो उपस्थित जनसमूह की आंखें नम हो गईं.
लोक परंपराओं की दिखी झलकियां
पूरे आयोजन में मेवाड़ की लोक परंपराओं और सांस्कृतिक झलकियों का समावेश देखने को मिला. समाजजनों ने सामूहिक विवाह आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि इससे न केवल सामाजिक एकता को बल मिलता है, बल्कि यह आर्थिक रूप से भी परिवारों के लिए सहायक और प्रेरणादायक पहल है. संस्थान के पदाधिकारियों ने बताया कि भविष्य में भी ऐसे आयोजनों को निरंतर जारी रखा जाएगा ताकि समाज में सहयोग, सद्भावना और एकता की भावना को और सशक्त किया जा सके. कार्यक्रम में सैकड़ों समाजजन, जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे, जिन्होंने इस पावन अवसर का साक्षी बनकर नवविवाहितों को मंगलकामनाएं दीं.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Pratapgarh News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!