/Rajasthan News: बुद्ध पूर्णिमा की चांदनी में जागे जंगल, वन्यजीव गणना में पैंथर समेत दुर्लभ जीवों की हलचल हुई कैद

Rajasthan News: प्रतापगढ़ के सीतामाता अभयारण्य में बुद्ध पूर्णिमा की रात वन्यजीव गणना 2026 संपन्न हुई.ट्रैप कैमरों और मचानों के जरिए पैंथर, उड़न गिलहरी और पेंगोलियन जैसे दुर्लभ जीवों की सक्रियता दर्ज की गई, जो क्षेत्र की समृद्ध जैव-विविधता का प्रमाण है.
Pratapgarh News: प्रतापगढ़ के घने जंगलों और सीतामाता अभयारण्य में बुद्ध पूर्णिमा की रात वन्यजीव प्रेमियों और वन विभाग के लिए बेहद रोमांचक रही. अवसर था वार्षिक वन्यजीव गणना 2026 का, जहां पूर्णिमा की धवल चांदनी ने वन्यजीवों की निगरानी को और भी सुगम बना दिया. जब दुनिया सो रही थी, तब वन विभाग की टीमें मचानों पर बैठकर मरुधरा की जैव-विविधता का हिसाब जुटा रही थीं.
24 घंटे का महाभियान
यह विशेष गणना अभियान शुक्रवार शाम 5 बजे से शनिवार शाम 5 बजे तक निरंतर जारी रहा.बता दें कि गर्मी के मौसम में पानी की कमी के चलते वन्यजीव प्यास बुझाने जलस्रोतों पर जरूर आते हैं. इसी का लाभ उठाते हुए जिले के 116 वाटर होल को मुख्य केंद्र बनाया गया. वन विभाग की टीमों ने 24 घंटे तक मचानों पर बैठकर वन्यजीवों की हर गतिविधि को बारीकी से रिकॉर्ड किया.
ट्रैप कैमरों में कैद हुए दुर्लभ जीव
इस बार गणना को अधिक सटीक बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया गया. बता दें कि अभयारण्य क्षेत्र में 34 स्थानों पर ट्रैप कैमरे लगाए गए थे. कैमरों में अंधेरी रात के बीच पैंथर, सिवेट (कस्तूरी बिलाव) और साही जैसे जीवों की स्पष्ट हलचल कैद हुई.सूरज की रोशनी में चौसिंगा, हिरणों के झुंड और लंगूरों की टोलियां पानी के स्रोतों पर अठखेलियां करती नजर आईं.
समृद्ध जैव-विविधता
उपवन संरक्षक सुरेश अग्रवाल और मृदुला सिंह के नेतृत्व में हुई इस गणना में कई सकारात्मक संकेत मिले हैं. बता दें कि सहायक उपवन संरक्षक सोमेश्वर त्रिवेदी के अनुसार, पैंथर के साथ-साथ जरख, पेंगोलियन और सीतामाता की प्रसिद्ध 'उड़न गिलहरी' की सक्रियता भी देखी गई है.गणना केवल देखने तक सीमित नहीं रही, बल्कि घने जंगलों में पगमार्क (पैरों के निशान) और वन्यजीवों के अपशिष्ट के आधार पर भी डेटा जुटाया गया.
बुद्ध पूर्णिमा का महत्व
पूर्णिमा की रात को गणना के लिए इसलिए चुना जाता है क्योंकि प्राकृतिक चांदनी में बिना किसी कृत्रिम रोशनी के वन्यजीवों को देखना आसान होता है. यह प्रक्रिया न केवल वन्यजीवों की संख्या का आकलन करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि प्रतापगढ़ का वन क्षेत्र पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों के चलते आज भी सुरक्षित और समृद्ध है.
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