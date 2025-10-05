Zee Rajasthan
पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा का निधन, भाजपा के दिग्गज नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

Rajasthan News: प्रतापगढ़ में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा को श्रद्धांजलि दी गई. मदन राठौड़ सहित कई दिग्गजों ने उनकी सादगी, जनसेवा और आदिवासी क्षेत्रों में किए गए विकास कार्यों को याद किया.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Hitesh upadhyay
Published: Oct 05, 2025, 02:44 PM IST | Updated: Oct 05, 2025, 02:44 PM IST

Pratapgarh News: राजस्थान के वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री, स्वर्गीय नंदलाल मीणा को प्रतापगढ़ में भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई. रविवार को भाजपा के जिला कार्यालय पर आयोजित एक समारोह में प्रदेशभर के कई दिग्गज नेता और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उन्हें याद किया.

श्रद्धांजलि सभा में उमड़े दिग्गज
इस सभा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओमप्रकाश भडाणा, निंबाहेड़ा विधायक चंद्र कृपलानी और भाजपा जिला अध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत सहित कई बड़े नेता मौजूद थे. सभी वक्ताओं ने नंदलाल मीणा के साथ बिताए अपने निजी संस्मरण साझा किए और उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला.

सादगी और संघर्ष का प्रतीक
वक्ताओं ने नंदलाल मीणा को एक सशक्त जननेता बताया. उन्होंने कहा कि उनकी सादगी, जनसेवा के प्रति उनका समर्पण और संगठन के प्रति उनकी निष्ठा हर कार्यकर्ता के लिए एक प्रेरणा रही है. उन्होंने विशेष रूप से जनजातीय अंचल में भाजपा को संगठनात्मक रूप से मजबूत करने में जो भूमिका निभाई, वह बेमिसाल थी.

विकास पुरुष की विरासत
नंदलाल मीणा, जो वर्तमान राजस्व मंत्री हेमंत मीणा के पिता थे, का निधन 27 सितंबर को लंबी बीमारी के बाद हुआ था. उनके निधन से न केवल भाजपा परिवार, बल्कि पूरे जिले में शोक की लहर फैल गई. उनका राजनीतिक जीवन सेवा, संघर्ष और समर्पण का प्रतीक रहा. वे सात बार विधायक, तीन बार मंत्री और एक बार सांसद के रूप में जनता की सेवा में रहे. उनके कार्यकाल में प्रतापगढ़ और पूरे दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में विकास के कई महत्वपूर्ण कार्य हुए. सभा में कार्यकर्ताओं ने मौन रखकर और पुष्प अर्पित कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की. इस दौरान मौजूद आमजन ने भी कहा कि नंदलाल मीणा की कार्यशैली आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा एक मार्गदर्शक बनी रहेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Pratapgarh news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

